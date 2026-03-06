Aunque aún son optimista en medio del escenario electoral, la mayoría de expectativas empresariales registraron una moderación durante febrero tanto para el corto como largo plazo, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del del BCRP, las expectativas que tienen las empresas sobre la economía para los próximos tres meses se mantienen dentro del tramo considerado optimista -mayor a 50 puntos-, pero bajaron de 55.5 puntos que tenía el indicador en enero a 50.2. De esta manera, se acerca al umbral de calificación neutral.

A tres meses, también se observó una menor confianza en los indicadores vinculados al sector, la situación de las empresas, la demanda de productos y la inversión .

En contraste, la expectativa de contratación de personal fue el único indicador que mejoró en el corto plazo. Este pasó de 52,9 puntos en enero a 54,7 puntos en febrero, lo que sugiere que las empresas prevén un incremento de trabajadores pese a la moderación en otros indicadores de confianza.

El BCRP reportó una menor confianza en los indicadores vinculados al sector, la situación de las empresas, la demanda de productos y la inversión. (Imagen: BCRP)

Expectativas a doce meses

En el horizonte de un año también se observó una reducción en la mayoría de expectativas empresariales, aunque -al igual que en la medición a tres meses- todos los indicadores permanecen en terreno optimista.

Las expectativas sobre la economía a doce meses se redujeron de 64.8 puntos en enero a 59.7 puntos en febrero, mientras que las del sector bajaron de 67.6 a 62.0 puntos.

La perspectiva sobre la situación de su empresa descendió de 71 a 67.2 puntos, y la de demanda de sus productos pasó de 73 a 70.4 puntos.

Para este periodo también se observa un mayor interés para contratar personal. Este indicador pasó de 62.9 puntos en enero a 63.5 puntos en febrero.

Situación actual de las empresas

Los indicadores sobre la situación actual de los negocios peruanos encuestados por el BCRP también mostraron señales mixtas.

En febrero retrocedieron los indicadores sobre la situación del negocio, ventas, demanda y órdenes de compra. Incluso la demanda bajó a terreno pesimista, por debajo de 50 puntos.

El único indicador que mejoró fue el de producción, que mostró una recuperación al subir de 50 a 53.2 puntos.

En tanto, los días de inventarios no deseados se redujeron de 9.9 días en enero a 7.5 días en febrero, lo que podría reflejar una menor acumulación de stock en las empresas.