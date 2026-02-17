Ingresos de empresarios igualan o superan expectativas. Fotos: Julio Rea–o/@Photo.gec
Ingresos de empresarios igualan o superan expectativas. Fotos: Julio Rea–o/@Photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Apoyo Consultoría
Apoyo Consultoría

El Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de Apoyo Consultoría realizó un sondeo, entre el 6 y el 10 de febrero, a ejecutivos de más de 300 empresas e instituciones clientes para recoger su visión acerca del desempeño reciente de sus negocios y sus perspectivas sobre algunos aspectos políticos clave. En concreto, se puede resumir que la incertidumbre electoral, aún, no ha afectado el optimismo empresarial.

TE PUEDE INTERESAR

Economía de Perú creció 3.44% en 2025: los sectores que impulsaron el resultado
Perú acelera compra de autos y refrigeradoras: así se disparan importaciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.