El índice de confianza de Vistage alcanzó los 142 puntos en el cuarto trimestre del 2025, su mejor resultado en prácticamente todo este Gobierno (2021-2026).

En los detalles está la clave. Según el informe, nueve de cada 10 empresarios (93%) indican que esperan que su facturación aumente durante este año y 4% creen que al menos permanecerá igual.

El optimismo empresarial no se limita a inversión y empleo, las proyecciones sobre rentabilidad y facturación también mayoritariamente positivas.

Sobre su rentabilidad, también se presentan perspectivas favorables. Un 79% de empresarios espera una mejora, frente a 20% que prevé que se mantenga al mismo nivel que el 2025. Solo 1% proyecta un deterioro.

Como se mencionó líneas arriba, pese al año electoral y a la posibilidad de mantener un crecimiento de solo 3% (aún con los precios altos de metales), las expectativas de los empresarios están en terreno positivo.

Esto va en línea con lo que algunos analistas han comentado: las personas y empresas están más optimistas sobre su propio futuro, que sobre el Perú.

Hay que recordar que en el 2025, al menos 40 empresas en Perú repartieron utilidades equivalentes a 18 sueldos, destacando las mineras. Además, las empresas peruanas habrían acelerado ganancias a fin de 2025. Con ello, salen de un 2025 que fue favorable y entran a un 2026 con expectativas.

Ánimos para invertir y contratar

La encuesta, aplicada a 142 empresarios, muestra que se prevé incrementar la contratación de empleados y también la inversión en los próximos 12 meses.

El 69% de empresarios consultados afirma que aumentará su número de trabajadores en los próximos 12 meses, mientras que el 24% mantendría su planilla de empleados sin cambios. Solo 7% anticipa una reducción de trabajadores.

En el caso de la inversión en activos fijos, el 64% planea invertir más este año. Esto significa que piensan adquirir bienes como maquinaria, edificios o vehículos para usar en sus operaciones. El 34% no espera ajustes.

El empleo concentran mayores expectativas de crecimiento entre los empresarios.

Economía bajo el radar

El reporte indica que el 60% de empresas consultadas piensa que la economía peruana logró mejores resultados respecto al 2024. Solo un 33% considera que no se habían dado cambios frente al año previo.

Ahora, más de la mitad de los empresarios (56%) cree que la economía estará mejor en los próximos 12 meses y casi el resto (42%) considera que se mantendrá en niveles similares, con muy pocos anticipando un escenario negativo.

Esto va en línea con lo que se mencionaba. Si bien la mayoría cree que la situación económica del país mejorará, el porcentaje es menor a cuando se le pregunta al ejecutivo por su propia empresa: hay más optimismo por lo interno que por el país.

Para Raúl Gonzáles, CEO de Vistage, esta percepción responde menos a la coyuntura política o internacional y más a lo que los empresarios observan directamente en sus operaciones.

“La percepción se construye desde lo que los empresarios viven en sus sectores y en sus empresas. Ellos ven que sus clientes están creciendo, si aparecen nuevos proyectos, si hay oportunidades comerciales. Cuando esos indicadores mejoran, la sensación es que la economía avanza”, explicó.

En ese sentido, Gonzáles resaltó que aquellos que anticipan un mantenimiento de la economía tienen prudencia más que pesimismo.

“Refleja una expectativa de continuidad. Hoy los empresarios prefieren ser prudentes en sus proyecciones, pero eso no significa que estén frenando decisiones”, afirmó.

Una reciente encuesta revela que los empresarios anticipan un mayor dinamismo económico en los siguientes 12 meses. (Gráfico realizado con NotebookLM)