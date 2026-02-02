Santa María criticó el uso que se viene dando a los impuestos recaudados en las últimas gestiones. (Foto: Andina)
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Un año electoral es uno de los momentos más pertinentes para analizar el fenómeno de las “cuerdas separadas” entre la economía y la política. Aunque distintos analistas consideran que hay “divorcio” en el Perú, Hugo Santa María, socio y economista jefe en Apoyo Consultoría, apuntó que hay matices.

Economía peruana crecerá 2.5% hasta el 2027, prevé el Banco Mundial

