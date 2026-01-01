Pese a la amplia brecha de infraestructura en el país, en 2025, la ejecución de los recursos destinados a la inversión pública ascendió al 85%. Esto significó que más de S/ 10,504.91 millones quedaron pendientes de gastarse de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Según niveles de gobierno, los que mostraron peor desempeño fueron los locales, al registrar solo un avance de 74.8% y dejando un presupuesto de S/ 9,537.16 millones.

A nivel del gobierno nacional, el avance fue de 91.9%, dejando un saldo solo de S/ 2,068.84 millones. En tanto, a nivel regional, su ejecución fue de 94.5%, con un pendiente de ejecución solo de S/ 842.39 millones.

Sectores

Segmentados por sectores, la mayor eficiencia en el gasto de recursos correspondió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que ejecutó la totalidad de los S/ 186,002 destinados a acciones administrativas.

En segundo lugar, se ubicó el sector de Trabajo y Promoción de Empleo, con recursos hasta por S/ 12.15 millones y una ejecución del 99.9%.

Le siguieron en la lista el rubro de Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Presidencia del Consejo de Ministros con avances superiores al 99% de su PIM.

En 2025, el sector que más recursos recibió fue el de Transportes y Comunicaciones, con un avance de 95.8% de un total de S/ 8,436.63 millones.

En segundo lugar se ubicó Educación con un presupuesto de S/ 4,184.58 millones, pero con un avance de solo el 87.1%.