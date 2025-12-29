La construcción vuelve a ganar protagonismo en el dinamismo de la economía de Perú. De acuerdo con el último informe económico de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el sector alcanzaría una expansión cercana al 6% en 2025.

Al respecto, ¿coinciden dicha estimación con la que proyectan otras entidades como el Ministerio de Economía (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)?

Construcción: adiós, 2025

Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, compartió las proyecciones que muestran el giro favorable.

“Lo más probable es que terminemos el año con cerca de 6% de crecimiento. Lo primero que habría que decir es que, de darse este resultado, tendríamos el mejor desempeño en el sector construcción desde el año 2021″, sostuvo.

Argumentó esta premisa con el análisis de los resultados de meses previos; es decir, de octubre y noviembre.

“En octubre hubo un crecimiento de 4.4% en la construcción. Creció un poco más que la economía en general, pero un poco menos de lo que nosotros habíamos estimado en la edición anterior del IEC: 4.8%. Fue el cuarto sector de mayor crecimiento del mes”.

Y con ello precisó: “La actividad constructora acumuló, entonces, con este resultado de octubre, un semestre al alza. [...] Salvo en abril, la construcción creció todos los meses y la economía en general creció ininterrumpidamente”.

Asimismo, brindó detalles sobre el decimoprimer mes del año:

“ En noviembre el resultado es mucho mejor todavía, 12.5%, que es la cifra más alta desde enero del 2024, con un consumo de cemento que tuvo su mejor desempeño mensual desde septiembre del 2021 ″.

¿Cómo terminará el 2025 el sector construcción? (Foto: Andina)

¿Referencias similares?

Mientras que Capeco considera que despedirá el año con un 5.9%, el BCRP cree que lo hará con un 5.7%.

Por su parte, el MEF es menos optimista y apunta hacia un 4.3%. Distinto al BBVA y la consultora Apoyo; las cuales observan un 5.6% y un 5.1%, respectivamente.

El gremio, representado por la vocería de Valdivia, fue enfático: “Si este resultado de noviembre se confirma, en diciembre habría que crecer 4.1%. Entonces no parece imposible llegar a casi un 6% de crecimiento este año en el sector, cosa que no se preveía hace dos meses”.

Cabe resaltar que toda proyección se enfrenta a algunas trabas, como la mala distribución de recursos que afecta la ejecución en el gobierno central.

“La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) está desde hace varios meses sin recursos para cumplir con su programa de inversiones, habiendo solicitado, sin éxito, cerca de S/3,000 millones. Por el contrario, otros programas del gobierno central no llegarían a ejecutar el íntegro de su presupuesto del 2025”, subrayó Capeco.