Miguel Honores, director general de grupo Hydrex, proyecta que la empresa cierre el 2025 con un crecimiento del 25% en sus ventas y alcance una facturación de S/ 25 millones, impulsada por su enfoque en el sector privado y una estrategia de diversificación, pese a los retos en el ámbito público. “Existen dificultades para obtener financiamiento y enfrentamos trabas burocráticas. Además, muchos proyectos presentan deficiencias tanto en los expedientes técnicos como en los presupuestos asignados”, señaló a Gestión.

Aunque el sector construcción se desaceleró en 2024, con tres caídas a lo largo del año, Hydrex logró sostener su ritmo de crecimiento en 2025 debido a su participación en obras clave. En el sector público, los primeros seis meses se mostró un repunte en la actividad, pero la segunda mitad volvió a marcar una desaceleración por la reducción del presupuesto público para inversión en infraestructura.

Pese a las dificultades, el grupo logró culminar este año una obra clave: el pozo de ventilación en la estación N° 4 de la Línea 2 del Metro de Lima. “Hemos entregado el proyecto en el que participamos y estimamos que el metro entraría en operación integral en los próximos tres años”, indicó.

A la par, la compañía avanza con la construcción de una nueva edificación dentro de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), obra que ya se encuentra en su fase final y cuya entrega está prevista para marzo o abril de 2026. Sin embargo, no todos los proyectos lograron concretarse: la construcción de una clínica en Los Olivos, una obra aproximadamente de US$ 6 millones, quedó en pausa porque el propietario no consiguió el financiamiento. “Se trata de una clínica del sector de salud con presencia en Lima Centro que ahora busca expandirse hacia la zona del cono norte”, comentó.

Hydrex refuerza su portafolio privado con viviendas, alianzas y hoteles en mira

Actualmente, el 80% de la facturación de la compañía proviene de su cartera de proyectos en el sector privado, mientras que solo el 20% corresponde al sector público. Según el ejecutivo, se ha observado un dinamismo en el segmento de edificaciones para vivienda durante el segundo semestre, lo que ha motivado a Hydrex a ingresar con fuerza al desarrollo inmobiliario.

Con esta base, el grupo proyecta para 2026 el lanzamiento de sus primeros proyectos inmobiliarios propios, enfocados en primera vivienda y con una inversión total de US$ 22 millones. “Tenemos previsto iniciar en verano con dos proyectos: Malecón Sur, en San Bartolo; y un proyecto de vivienda en Lince. La construcción de ambos comenzaría en marzo, a través de nuestra nueva división, Hydrex Inmobiliaria”, indicó.

Además, en una etapa menos madura, la empresa cuenta con acuerdos previos y/o negociación para desarrollar un proyecto en Chacarilla (Surco) y otro en el Olivar de Villa (Chorrillos), este último orientado a vivienda social, con una inversión estimada de US$ 60 millones. “También tenemos entre tres y cuatro proyectos adicionales, en alianza con socios estratégicos, principalmente fondos de inversión que están incursionando en el sector inmobiliario”, añadió.

Como parte de su proceso de expansión, la empresa también avanza en la diversificación de su portafolio hacia el sector hotelero. Ahora, se encuentra en negociaciones para adquirir el 50% de una empresa hotelera —que atiende a un segmento de turismo extranjero— mediante una inversión de US$ 7 millones. “Esperamos concretar la operación en 2026. Se trata de hoteles familiares ya construidos, cuya compra estamos actualmente negociando”, adelantó.

De esta manera, la empresa proyecta cerrar el próximo año con una cartera compuesta por 12 proyectos privados, esta vez centrados en el rubro inmobiliario de vivienda, con un valor total estimado de US$ 80 millones. “Apuntamos a un crecimiento de tres dígitos y a superar los S/ 100 millones en facturación”, afirmó.

DATOS CLAVES.

Nuevos negocios. Hydrex cuenta con acuerdos previos para incursionar en el negocio hotelero desde el rol de inversionista, a través de una alianza con Best Western, una marca que opera y administra hoteles a nivel mundial.

Divisiones. El grupo cuenta con cuatro divisiones de negocio, de las cuales la unidad de ingeniería y construcción representa el 70% de la facturación total. El 30% restante proviene de sus líneas de piscinas, mantenimiento y sistemas de bombeo de agua.

Proyectos. En casi 25 años, el grupo ha ejecutado más de 1,000 proyectos en sectores como transporte, hospitales, centros comerciales, residencias, oficinas, condominios, colegios, piscinas, entre otros.