El grupo ha desarrollado más de 1,000 proyectos en diversos sectores como transporte, salud, comercio, vivienda y educación. (Foto: Hydrex)
De acuerdo con la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el sector construcción crecería 2.8% en 2026, reflejando una ralentización influenciada por las próximas elecciones presidenciales. En ese escenario, el grupo peruano Hydrex, dedicado al diseño y ejecución de proyectos de construcción, piscinas, sistemas de bombeo y contra incendios, ajusta su estrategia de crecimiento con mayor presencia en el sector privado y prepara su ingreso al negocio inmobiliario con proyectos propios.

