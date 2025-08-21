Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Si bien el sector construcción crece a ritmo lento, a tasas de un solo dígito, la tecnología comienza a abrirse paso en este segmento. A través de soluciones innovadoras frente a retos estructurales como el déficit habitacional, que supera el millón de viviendas, según el INEI. Una de esas apuestas es la de Sipatec, firma peruana que busca posicionarse como una alternativa al sistema tradicional de ladrillo y cemento. ¿Qué objetivos se ha trazado para el mediano plazo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.