En paralelo, Áncash consolida una recuperación sostenida en la llegada de visitantes. La región cerrará el 2025 con entre 288,000 y 290,000 turistas, lo que supone un crecimiento de 5.47% respecto al año anterior y ratifica la tendencia positiva que siguió al impacto de la pandemia. “En el 2022 recibimos aproximadamente 256,000 turistas; en el 2023 tuvimos una caída del 16%, pero en 2024 no solo nos recuperamos, sino que crecimos en 26%”, señala Villanueva, quien destaca que las proyecciones del 2025 están “alineadas a las tendencias del Mincetur”. El reciente reconocimiento internacional abre además un escenario de mayor expansión, con el turismo de aventura como principal catalizador del crecimiento previsto para los próximos años.

Ecosistema del Parque Nacional Huascarán alberga más de 660 glaciares y 300 lagunas andinas. Se prevé apostar por un turismo sostenible y regulado por el Gobierno Regional para proteger a los viajeros. (Foto: Mincetur)

Proyecciones 2026: Turismo de aventura, motor del crecimiento

De cara al 2026, Áncash proyecta un año de consolidación turística con un crecimiento sostenido tanto en el flujo general de visitantes como en el segmento de aventura, impulsado por la reapertura del aeropuerto de Anta y la mayor visibilidad internacional tras el premio Tourise 2025. Villanueva explica que el reconocimiento permitirá incrementos diferenciados en los mercados emisores: el turismo internacional crecerá entre 10% y 18%, mientras que el turismo nacional aumentará alrededor de 8%. En conjunto, estas variaciones representarían entre 20,000 y 35,000 turistas adicionales en el 2026, una expansión que la ejecutiva considera clave para que el próximo año sea “un año de consolidación, no solo de recuperación”.

El turismo de aventura será el principal motor de este crecimiento. Villanueva detalla que el segmento crecerá entre 12% y 15% en el 2026, impulsado por la demanda creciente de actividades de alta montaña, el desarrollo de rutas emblemáticas como el Nevado Mateo, Laguna 69 y la quebrada Ulta, y el aumento de eventos de running de montaña.

Este dinamismo también elevará el gasto del visitante: “El gasto promedio va a ser de 120 a 150 soles adicionales por persona”, señala. Asimismo, se espera que la estadía promedio en la región pase de 2.8 noches a 3.4 noches, reflejando una mayor diversificación de actividades y el posicionamiento mundial que ha adquirido Áncash como destino de aventura tras su reciente galardón.

Sectores que dinamizan el turismo en la región: hotelería a la cabeza

El turismo en Áncash moviliza una amplia cadena de servicios y actividades económicas, con una distribución que evidencia el peso de cada sector dentro del movimiento regional. Según Villanueva, la hotelería es el rubro que más aporta, concentrando el 28% del movimiento económico generado por la actividad turística. Le siguen los restaurantes con 25%, las agencias y operadores turísticos con 15%, y el transporte turístico con 12%. Los guías oficiales representan 8%, mientras que la artesanía aporta 5% y los servicios complementarios 7%. “Esta estructura refleja que la actividad económica se concentra sobre todo en ciudades como Huaraz, Carhuaz y Yungay, que funcionan como centros de soporte del turismo”, precisa.

Sin embargo, la ejecutiva advierte que persisten brechas importantes en la calidad y cobertura de los servicios, especialmente fuera de los ejes principales. “En zonas periféricas, de 25% a 37% ha reportado que los servicios son regulares o deficientes, sobre todo en trekings de montaña donde las ciudades cercanas no tienen un centro de soporte totalmente habilitado”, señala.

Esta disparidad limita el impacto económico del turismo en distritos más alejados y subraya la necesidad de fortalecer infraestructura y servicios en destinos emergentes, incluidos los dos Pueblos con Encanto de Áncash —Chavín y Chacas— que forman parte del plan de trabajo 2026 de la Cámara para dinamizar de manera más equilibrada todos los sectores vinculados a la actividad turística.

El Nevado Huascarán, ubicado en el Parque Nacional Huascarán en Áncash, es la montaña más alta del Perú. (Foto: Andina)

Ticket promedio y comportamiento del turista

El gasto promedio del visitante en Áncash refleja un dinamismo creciente en la cadena turística regional. Según Villanueva, el turista que llega a la región gasta entre S/ 350 y S/ 420 por día, con una permanencia promedio de 2.8 noches, cercana a las tres noches efectivas. Los rubros más relevantes dentro del gasto diario son el alojamiento —que se ubica entre S/ 90 y S/ 180 por noche—, la alimentación (S/ 50 a S/ 90 diarios), los tours (S/ 80 a S/ 180 por actividad), el transporte interno (S/ 40 a S/ 80) y la compra de souvenirs (S/ 30 a S/ 60). “El turista que llega por vía aérea tiene otro perfil: su gasto diario es de S/ 600”, precisa la ejecutiva, destacando la diversidad de segmentos que conviven en la región.

En cuanto al comportamiento del visitante, la mayoría de turistas en Áncash es nacional y mantiene patrones de consumo coherentes con su nivel de ingresos. “Aproximadamente el 70% de los turistas nacionales tiene ingresos entre S/ 2,000 y S/ 3,000”, afirma la ejecutiva, lo que influye en la frecuencia de sus viajes y en la relevancia de ofrecer experiencias de calidad que favorezcan la recomendación.

Además, las motivaciones principales están vinculadas a la naturaleza y los paisajes —entre 23% y 34% según los estudios realizados por la CCITA y la UNASAM— y más del 70% de los encuestados señala que los atractivos visitados superaron sus expectativas. Esta combinación de gasto, perfil socioeconómico y nivel de satisfacción explica el desempeño sostenido del turismo en la región y su creciente posicionamiento como destino de naturaleza y aventura.