La región Áncash fue galardonada en Arabia Saudita con el Premio TOURISE al Mejor Destino de Aventura 2025, una distinción internacional que reconoce los destinos más impactantes del mundo, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). (Foto: Andina)
Áncash fue reconocido con el Premio Tourise 2025 como el Mejor Destino de Aventura del mundo, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), un hito que coincide con uno de los momentos más favorables para la actividad turística en la región. Según Ruby Villanueva, directora de Turismo de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash (CCITA), el sector aporta entre 8% y 10% del movimiento económico regional, dinamizado por servicios como alojamiento, gastronomía, transporte, guías y actividades complementarias. La reapertura del aeropuerto de Anta ha sido un motor determinante en esta evolución, así como el creciente atractivo de las rutas de alta montaña —Nevado Mateo, Laguna 69 y la quebrada Ulta— que han reforzado el posicionamiento del destino. Con estos factores en marcha, la región se prepara para una nueva etapa de expansión turística.

