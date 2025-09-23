La ONG Misión Huascarán ha sido distinguida por su labor social en la sierra de Áncash y será reconocida el próximo 22 de octubre en Nueva York, cuando la organización Help Peru entregue su premio Honoree a Mariana Hochschild, fundadora y voluntaria de la institución.

Este galardón resalta los logros de la organización y el liderazgo colaborativo de un equipo de mujeres que, a través de su dedicación, han transformado la vida de miles de familias en situación de pobreza extrema, brindándoles herramientas y capacidades para el desarrollo de sus comunidades.

- ¿Cómo nació Misión Huascarán?

Un sacerdote nos habló de una zona muy pobre en Huaraz, allá arriba en los cerros de Carhuaz, donde la calidad de vida era terrible, producto de la extrema pobreza que dejó la presencia de Sendero Luminoso. Los campesinos vivían básicamente del trueque, ya que por seis meses de cosecha de papa, apenas ganaban 130 soles. Pensamos que esto no podía seguir así y llamé a un grupo de amigas y empezamos a trabajar sin parar.

- ¿Cuántas personas conforman la ONG?

Ya han pasado más de 10 años. Ahora somos 22 voluntarias que trabajamos de la mano del empresariado y con ayuda del gobierno regional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y con médicos y escuelas que participan en nuestro currículum.

- ¿Qué tanto han avanzado?

Actualmente, llegamos a 45,000 personas en seis provincias de Áncash: Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Aija y Recuay. Se han cerrado brechas en educación, salud y alimentación.

- ¿Cuál diría que es el mayor impacto que han tenido?

En el sector salud. Cuando llegamos, una niña había muerto por intoxicación. El doctor Eduardo Paino atendió a su arribo a 300 personas en una jornada. Logramos poner una primera posta y ahora contamos con convenios interinstitucionales para una red de salud en el Callejón de Huaylas. Se han logrado más de 20 mil atenciones médicas gratuitas y no es necesario que caminen tanto, nosotros llegamos con dos postas móviles.

Mariana Rochoschild, líder de Misión Huascarán, planifica expandir su visión hacia la selva. Foto: Debbie Hare

¿Qué brechas se han cerrado en materia de educación?

Huaraz tenía el penúltimo puesto en comprensión lectora, y la labor voluntaria de Magdalena Ceballos, nos ayudó a formar un programa que ahora se integra por varias profesoras. Subió a 63% el índice de comprensión lectora, con más de 35 mil libros digitales leídos en las tablets, y una tasa de alfabetización del 59%, gracias al programa Raz-Kids, que aplican colegios como el Roosvelt.

¿Y la lucha contra la inseguridad alimentaria?

La mayoría de niños padecía anemia. Si bien este problema no es solo de Huaraz, aquí aplicamos un programa piloto que el Gobierno ahora lo replica, ya que redujimos la anemia del 47% al 9%. Cerca de 800 menores se benefician con el programa de nutrición y l implementación del Pan Hemínico.

-;Más allá de la alfabetización, ¿qué competencias se desarrollan en pro de las comunidades?

Después de la formación educativa primaria, viene el acompañamiento durante la adolescencia para que desarrollen capacidades técnicas. La consigna es que no necesiten migrar a Lima, sino que generen trabajo en toda esta área de la región Áncash. Se logró que tejedoras conecten con diseñadores nacionales e internacionales y que los agricultores se independicen y no trabajen para ganar S/ 150 cada seis meses. Se necesita descentralizar el Perú y aprovechar la riqueza de sus regiones.

- ¿Tienen planes de expandir su área de influencia?

Cada vez que queremos salir (de Áncash) encontramos más zonas vulnerables. Estamos haciendo algunos convenios que, a futuro, ojalá se concreten para ayudar y tener nuestros programas en la selva, donde también hay mucha pobreza.

El dato:

Misión Huascarán es respaldada por empresas como Fundación BBVA. MAPFRE, Oben Group, Pesquera Diamante, Pesquera Exalmar, Grupo Gloria, Embajada de Australia, Fluye Bottle, benefactores y aliados estratégicos como PROTENA, Grupo NOVA y Pacasmayo.