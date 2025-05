Seis organizaciones humanitarias con presencia en Gaza denunciaron este miércoles el plan israelí (promovido también por Estados Unidos) para la distribución de ayuda en la Franja de Gaza, alegando que viola los principios de imparcialidad e independencia y denigra a la población: “Tratan a los palestinos como números a escanear”, reprochó la responsable de políticas de Oxfam, Bushra Khalidi.

“Dejad de llamarlo crisis. Es una deshumanización masiva desplegándose ante los ojos de todo el mundo (...) Nos están ignorando y reemplazando por un sistema militarizado que trata a los palestinos como números a escanear, no gente a la que salvar”, dijo Khalidi en una videollamada organizada por las ONG, con algunos de sus participantes hablando desde el propio enclave.

Khalidi hizo referencia así al sistema de reconocimiento facial que Israel pretende utilizar para que los gazatíes accedan al alimento, según aseguraron a EFE varios trabajadores humanitarios.

Los representantes de Oxfam, Médicos del Mundo Francia (MDM), Médicos sin Fronteras Francia (MSF), Anera, Al Awda y MedGlbal para Gaza o los territorios palestinos enfatizaron en el encuentro la crisis humanitaria que asola al enclave tras más de dos meses de bloqueo total al acceso de ayuda que mantiene Israel, y que ha agravado la situación de una sociedad que sufre una ofensiva militar de más de 19 meses.

Rechazo al plan de ayuda israelí

El plan, rechazado de plano por la ONU, se basa en la creación de cuatro puntos de distribución en el sur de Gaza -adonde se tendrían que desplazar los gazatíes del norte- en los que la ayuda iría directamente a la población, vigilados por el Ejército israelí.

Las autoridades israelíes expusieron a las organizaciones humanitarias que se utilizarían sistemas biométricos (como el reconocimiento facial) para permitir a los receptores recibir comida, algo considerado una línea roja para humanitarios consultados por EFE.

Estos puntos de distribución tendrían capacidad para unas 300,000 personas, pudiendo atender a un total de 1.2 millones. La población de Gaza ronda los 2.1 millones, dejando fuera a cientos de miles de gazatíes sin que Israel determine quién será elegible o no para acceder a alimento y otros bienes básicos.

Las seis ONG rechazaron frontalmente el plan, en el que una fundación privada, “Fundación Humanitaria para Gaza”, se haría cargo de la labor.

“Estamos hablando de una población forzada a la inanición, forzosamente desplazada y bombardeada, todo a la vez, ¿y se les está diciendo que hagan cola en zonas valladas gestionadas por contratistas militares privados?”, opinó Fukhari.

MDM: Uno de cada cuatro niños con desnutrición aguda

Una de cada cinco mujeres embarazadas y lactantes y uno de cada cuatro niños que acudieron a los centros de atención primaria de MDM Francia en Gaza en abril sufrían desnutrición aguda, aseguró durante el encuentro el coordinador general en los territorios palestinos de la organización, Mahmoud Isleem.

“El trabajo humanitario no es una etiqueta que puedes pegar en una ración de comida”, aseveró durante el encuentro Khalidi, haciendo énfasis en que la labor actualmente impedida de los humanitarios no se limita a distribuir comida, sino también a arreglar los sistemas de acceso al agua, el acceso al combustible para los hospitales o el sistema educativo.

Un campamento para palestinos desplazados internos rodeado por escombros de edificios destruidos en el campamento de refugiados de Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza, el 8 de abril de 2025. (Foto de EFE/EPA/HAITHAM IMAD)

La coordinadora para Gaza de MSF Francia, Amanda Bazerolle, recordó que la ofensiva israelí ha dañado el 90 % de los sistemas de producción de agua en Gaza y su población vive con menos de cinco litros de agua diarios.

La escasez de agua, recordó, ha fomentado el aumento de enfermedades relacionadas con la falta de higiene, que se desarrollan además en una Franja con un sistema sanitario colapsado.

“Mis equipos, mis pacientes y yo mismo estamos exhaustos. Todo palestino en Gaza está exhausto”, dijo Mohammed Salha, director en funciones del Hospital Al Awda de Yabalia, uno de los últimos operativos en el norte de Gaza.

“Inanición extrema, deshidratación, exposición al frío y el sol y los mosquitos, están haciendo casi imposible para el cuerpo de cualquiera sobrellevar incluso la menor enfermedad o infección. Tras 10 semanas de asedio total la gente se muere, no porque no sepamos cómo salvarles, sino porque simplemente no tenemos los básicos mínimos necesarios para salvarles”, lamentó.

