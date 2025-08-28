Vistas de lagunas turquesas desde el teleférico Huascarán, en Yungay - Áncash. Los detalles de su ejecución. (Foto difusión)
Vistas de lagunas turquesas desde el teleférico Huascarán, en Yungay - Áncash. Los detalles de su ejecución. (Foto difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Mía Ríos
mailMía Ríos

Áncash prepara terreno para que los turistas nacionales y extranjeros puedan ver glaciares, lagunas turquesas y el patrimonio natural de la región desde un teleférico que promete -además- reducir los tiempos de acceso a zonas de alta montaña. José Antonio Romero Jara, alcalde de la Municipalidad Provincial de Yungay, en Áncash, comentó que el proyecto Teleférico del Huascarán contempla una inversión aproximada de US$ 30 millones. ¿Cuándo estará listo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.