La canadiense Daura Gold Corp. anunció el cierre de la adquisición del proyecto de oro y plata Yanamina, ubicado en Áncash, a 40 km al norte del proyecto de oro y plata San Luis (operado junto con Highlander Silver). El activo, adquirido a EVR Resources Limited, suma recursos históricos y potencial de exploración a corto plazo.

Luis Sáenz, CEO de Daura, destacó que la operación es clave para consolidar una cartera de propiedades de alta calidad en los distritos mineros más productivos del Perú.

“Yanamina añade un recurso histórico consolidado y múltiples objetivos abiertos de exploración. Su proximidad a minas como Pierina y Antamina subraya el valor estratégico de esta adquisición. Con esta incorporación, estamos bien posicionados para continuar nuestro crecimiento y generar mayor valor para nuestros accionistas”, afirmó.

Adquisición del proyecto Yanamina

Daura Gold adquirió el proyecto Yanamina de EVR Resources mediante un pago inicial de US$ 150,000 en efectivo. La operación incluye una contraprestación contingente que se activará al cumplirse hitos específicos vinculados al desarrollo del proyecto.

Entre dichos hitos, figuran pagos adicionales de US$ 150,000 al cumplirse 12 meses del cierre, US$ 1.7 millones al obtener la licencia social para una campaña de perforación mínima de 10,000 metros, US$ 2 millones al iniciar la construcción y US$ 2 millones al comenzar la producción comercial, los cuales podrán efectuarse en efectivo o acciones a elección de la compañía.

Las acciones que Daura pueda emitir como parte del pago se valorarán al precio promedio ponderado de cierre en la TSX Venture Exchange durante los 30 días hábiles previos, aplicando el tipo de cambio del Banco de Canadá. No podrán emitirse a un precio inferior a US$ 0.036 y toda emisión requerirá aprobación de la TSX Venture Exchange.

En octubre del año pasado, EV Resources Limited (EVR) reportó haber sido contactada por actores que muestran interés de compra del proyecto polimetálico Yanamina. (Foto: Cat).

Acuerdo de proyecto Yanamina

El proyecto Yanamina mantiene un acuerdo vigente con Happy Diamonds Pty. Ltd., por el cual Daura asumió obligaciones pendientes.

Dichos compromisos incluyen pagos en efectivo de US$ 1.5 millones al inicio de la construcción, US$ 1 millón al vertido inicial de oro, otros US$ 1 millón al primer aniversario de dicho vertido, US$ 1 millón al segundo aniversario y US$ 1 millón adicional al alcanzar una producción acumulada de 275,000 onzas de oro.

Con esta adquisición, Daura expande su presencia en uno de los corredores auríferos más productivos de la región andina y mantiene el enfoque en incrementar valor para sus accionistas a través de activos con potencial de desarrollo inmediato.

Potencial de exploración al alza en Yanamina

Los estudios previos en Yanamina identificaron zonas con potencial de mineralización adicional, tanto como extensión como en cercanía al recurso histórico. Un objetivo clave es la posible extensión fallada del yacimiento, cuya parte superior habría sido desplazada por fallas, lo que abre una oportunidad de exploración.

En 2006, Latin Gold (ASX) ejecutó mapeo, muestreo, digitalización de datos y 25 sondajes diamantinos (1,468 m), confirmando mineralización de oro y plata con buena continuidad. Los resultados incluyeron hasta 5 g/t Au en 5 m, promedios de 2.5 g/t Au en intervalos de 20-30 m, y hasta 20.3 g/t Ag en 10 m.

Daura amplió la concesión con 4,700 hectáreas contiguas que comparten características geológicas con la zona mineralizada. Esto incrementa el potencial de crecimiento de los recursos y refuerza las perspectivas de desarrollo del proyecto.

Yanamina complementa la cartera de proyectos de Daura en el departamento de Áncash, reconocido por su actividad minera en Perú.

Los recursos estimados de Yanamina

El proyecto Yanamina cuenta con recursos indicados históricos de 1′566,900 toneladas con 1.65 g/t de oro, para un total de 83,100 onzas de oro; y 3′235,000 toneladas a 1.19 g/t de oro, para un total de 123,700 onzas de oro. La minera prevé realizar trabajos para verificar y actualizar la estimación histórica con carácter prioritario.

Yanamina complementa la cartera de proyectos de Daura en el departamento de Áncash, reconocido por su actividad minera en Perú, con una importante producción histórica proveniente de la mina de oro Pierina de Barrick, a unos 40 kilómetros de dicha iniciativa, y a 94 km de la mina Antamina, propiedad de Glencore, Teck y Mitsubishi.