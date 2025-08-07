LATAM advirtió que el desarrollo de aeropuertos como Chimbote y Andahuaylas es clave para mejorar la conectividad regional. (Foto: Difusión)
Redacción Gestión
La aerolínea informó que, a partir del 15 de septiembre, inaugurará adicionales en la ruta Lima–Huaraz–Lima, operativos los martes y jueves. La línea aérea refuerza así la conectividad con el Callejón de Huaylas, destino clave para el y actividades regionales.

Los nuevos horarios (a la venta desde el 10 de agosto) permitirán partir de Lima a las 11:25 am, con llegada a Anta a las 12:30 pm, y el retorno saldrá desde Huaraz a las 13:15 pm, con llegada a Lima a las 14:15 pm.

“Este nuevo horario no solo permite que más peruanos y visitantes accedan a uno de los destinos naturales más impresionantes del país, sino que también contribuye directamente al desarrollo económico de la región. Estamos orgullosos de seguir conectando a con el resto del Perú”, señaló Manuel van Oordt, CEO de LATAM Perú.

El se ha consolidado como un punto clave para descentralizar el transporte aéreo y facilitar el acceso turístico a la Cordillera Blanca y el Huascarán.

La ruta Lima–Huaraz, operada exclusivamente por LATAM en el aeropuerto de Anta, cumplió un año movilizando entre 75,000 y 80,000 pasajeros.
Los terminales de interés para Latam Airlines

La ruta Lima–Huaraz, operada exclusivamente por LATAM en el aeropuerto de Anta, cumplió un año movilizando entre 75,000 y 80,000 pasajeros, con un incremento de 50% en el turismo de Áncash.

El mes pasado, . Sin embargo, la decisión dependerá de criterios operativos y comerciales. operador del terminal, señaló que pese a tarifas promedio de US$ 66, la demanda se mantiene, lo que incentiva la posibilidad de más vuelos y el ingreso de otras aerolíneas.

Por su parte, el Mincetur impulsa la apertura de la ruta Anta–Cusco para fortalecer el turismo regional sin pasar por Lima. Según AdP, si la demanda continúa, la del aeropuerto podría ampliarse en dos o tres años, aunque normalmente este proceso toma hasta ocho años.

LATAM advirtió que el desarrollo de aeropuertos como Chimbote y Andahuaylas es clave para mejorar la conectividad regional. Además, señaló la necesidad de modernizar infraestructura, ampliar el terminal de Arequipa y dotar de luces de aproximación al aeropuerto de Ayacucho para permitir operaciones en horarios extendidos.

