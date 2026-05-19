La capital peruana registró 72 congresos internacionales y consolidó su posicionamiento frente a otros destinos de la región. Foto: Joel Alonzo (GEC) / referencial
La capital peruana registró 72 congresos internacionales y consolidó su posicionamiento frente a otros destinos de la región. Foto: Joel Alonzo (GEC) / referencial
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Redacción Gestión
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, de acuerdo con el Ranking 2025 de la International Congress and Convention Association (ICCA).

La capital peruana se convirtió en la gran revelación del ranking ICCA para América, tras subir 67.4% respecto al 24 y lograr 72 congresos globales en 2025.

A nivel nacional, Perú alcanzó un pico de 93 congresos internacionales en 2025,

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Mientras que entre 2024 y 2025, nuestro país subió 52.5% y se convirtió en el destino con mayor crecimiento porcentual de América Latina en la industria de reuniones.

Freddy Solano González, presidente ejecutivo de Promperú, señaló que Perú crece como eje en el turismo de reuniones gracias a su moderna infraestructura hotelera y de convenciones, conectividad aérea internacional, diversidad gastronómica reconocida mundialmente, riqueza cultural y una oferta turística complementaria que brinda “experiencias únicas”.

De esa manera,

El turista corporativo extranjero desembolsa en promedio US$ 1,321 y contribuye a reducir la estacionalidad del sector turismo. Foto: Denomades
El turista corporativo extranjero desembolsa en promedio US$ 1,321 y contribuye a reducir la estacionalidad del sector turismo. Foto: Denomades
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Cabe recordar que el turismo de reuniones, uno de los segmentos más importantes para el desarrollo del turismo receptivo, registra un gasto superior al del turista vacacional, contribuye a la desestacionalización del turismo y genera un importante efecto multiplicador en la economía.

En datos del Mincetur, el gasto promedio del turista MICE extranjero es de US$ 1,321, sumado a que cerca del 40% regresa posteriormente por motivos vacacionales.

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