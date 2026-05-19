El Gobierno de Tailandia anunció este martes la reducción de la exención de visado de entrada gratuito de los 60 días actuales a un máximo de 30 para los ciudadanos procedentes de 54 países, que incluye a España.

El Ejecutivo argumenta que la medida sirve para abordar las preocupaciones sobre el uso indebido de visas para turistas y la participación de algunos visitantes en actividades laborales ilegales, tras varios escándalos registrados en los últimos meses.

Este paso revierte la ampliación de estancia aplicada desde junio de 2024 y que beneficiaba a ciudadanos de 93 naciones, con el objetivo de potenciar el sector turístico tras el descenso de llegadas provocado por la pandemia de la covid-19.

El cambio en la política no afectará a los ciudadanos con pasaporte de Argentina, Brasil, Chile y Perú, amparados bajo un acuerdo bilateral que les exime de visado de turista hasta un máximo de 90 días, apuntó hoy en una rueda de prensa un representante del Ministerio de Exteriores.

Otros países latinoamericanos, como México, Colombia, Cuba, Panamá y Uruguay, que se vieron beneficiados por la reforma de hace dos años, tendrán que volver a solicitar visado para entrar al país.

Tailandia, uno de los principales destinos turísticos en Asia, recibió unos 12.4 millones de visitantes extranjeros entre enero y el 10 de mayo, según los datos de la Autoridad de Turismo del país, lo que supone un descenso de más del 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El país, conocido por sus playas tropicales, los parques naturales con elefantes, los templos y el ocio nocturno, alcanzó su pico de llegadas en 2019, con casi 40 millones de turistas, antes de la crisis mundial sanitaria.

En 2025, recibió casi 33 millones de visitantes.