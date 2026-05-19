El brote de sarampión registrado en el país motivó al Ministerio de Salud (Minsa) a declarar en emergencia a 13 regiones y a la ciudad capital peruana, debido al elevado riesgo de contagio que existe en dichas jurisdicciones.

Además de Lima Metropolitana, el decreto supremo 008-2026-SA, emitido el último fin de semana considera a Puno, que es el departamento en el cual se detectó el brote de esta enfermedad, inicialmente.

La declaratoria de emergencia comprende también a Arequipa, Cusco y Huancavelica, así como a Apurímac.

En la costa, asimismo, se ha comprendido a Moquegua, Tacna, Tumbes y a la Provincia Constitucional del Callao.

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En cuanto a la amazonia del Perú, las regiones comprendidas en esta declaratoria de emergencia son Loreto, Amazonas, Ucayali y Madre de Dios.

Esta situación de excepción se prolongará durante 90 días. Se considera que el riesgo de contagio de esta enfermedad es elevado actualmente.

El Instituto Nacional de Salud, las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana y las direcciones regionales de salud, junto al Minsa, realizarán acciones de manera inmediata, de acuerdo al Plan de Acción establecido frente al brote de sarampión.

El decreto supremo contiene, además, un anexo en el que se detallan cuáles son los productos y servicios que deberán adquirirse o contratarse en el marco de esta situación de emergencia.