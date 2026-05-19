Sarampión. (Foto: Freepik)
Sarampión. (Foto: Freepik)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El brote de sarampión registrado en el país motivó al Ministerio de Salud (Minsa) a declarar en emergencia a 13 regiones y a la ciudad capital peruana, debido al elevado riesgo de contagio que existe en dichas jurisdicciones.

Además de Lima Metropolitana, el, emitido el último fin de semana considera a Puno, que es el departamento en el cual se detectó el brote de esta enfermedad, inicialmente.

En la costa, asimismo, se ha comprendido a Moquegua, Tacna, Tumbes y a la Provincia Constitucional del Callao.

LEA TAMBIÉN: Suspenden clases en la UNSA tras confirmarse primer caso positivo de sarampión en Arequipa

En cuanto a la amazonia del Perú, las regiones comprendidas en esta declaratoria de emergencia son Loreto, Amazonas, Ucayali y Madre de Dios.

Esta situación de excepción se prolongará durante 90 días. Se considera que el riesgo de contagio de esta enfermedad es elevado actualmente.

El Instituto Nacional de Salud, las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana y las direcciones regionales de salud, junto al Minsa, realizarán acciones de manera inmediata, de acuerdo al Plan de Acción establecido frente al brote de sarampión.

El decreto supremo contiene, además, un anexo en el que se detallan cuáles son los productos y servicios que deberán adquirirse o contratarse en el marco de esta situación de emergencia.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno declaró emergencia sanitaria en Lima y otras regiones por brote de sarampión
Suspenden clases en la UNSA tras confirmarse primer caso positivo de sarampión en Arequipa
Nuevos casos de sarampión en un centro de ICE en Texas: la contundente advertencia de un reconocido médico que genera alerta

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.