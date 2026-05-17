Gobierno declaró emergencia sanitaria por brote de sarampión en Lima y otras regiones. (Foto: Andina)
Gobierno declaró emergencia sanitaria por brote de sarampión en Lima y otras regiones. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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publicado en el diario oficial El Peruano.

La medida comprende a

Según la normativa, existe

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Por su parte .

Asimismo, las contrataciones que se realicen al amparo de la norma deberán destinarse exclusivamente para los fines que establece la misma, bajo responsabilidad.

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Finalmente, se precisó que la implementación de lo establecido en el decreto supremo se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, conforme a las leyes anuales de presupuesto.

El Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud y las direcciones de salud deberán llevar a cabo medidas contempladas en el plan de acción ante esta emergencia. Foto: Minsa
El Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud y las direcciones de salud deberán llevar a cabo medidas contempladas en el plan de acción ante esta emergencia. Foto: Minsa

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