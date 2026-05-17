El Gobierno peruano declaró emergencia sanitaria en el país por 90 días debido al reporte de brote de sarampión, según el Decreto Supremo 008-2026-SA publicado en el diario oficial El Peruano.

La medida comprende a Lima Metropolitana y a los departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, así como la Provincia Constitucional del Callao.

Según la normativa, existe registro confirmado de transmisión local en Puno y un riesgo elevado de diseminación en las jurisdicciones mencionadas.

Por su parte el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, así como las direcciones de salud involucradas deberán llevar a cabo medidas inmediatas contempladas en el plan de acción para la atención ante esta emergencia.

Asimismo, las contrataciones que se realicen al amparo de la norma deberán destinarse exclusivamente para los fines que establece la misma, bajo responsabilidad.

Finalmente, se precisó que la implementación de lo establecido en el decreto supremo se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, conforme a las leyes anuales de presupuesto.