Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Internet, ello nos permite ver cómo evoluciona nuestra relación con la tecnología. Hoy, ese cambio tiene un protagonista claro: la inteligencia artificial (IA), que está revolucionando la forma en que buscamos información, aprendemos y tomamos decisiones en el entorno digital. De hecho, el 44% de los usuarios de herramientas de búsqueda con IA ya las considera su principal fuente de información, superando a los motores tradicionales, según McKinsey. Este dato refleja una transformación profunda en el comportamiento digital de las personas.

Para Carmen Tejada Delgadillo, docente de la Escuela de Educación Superior Cibertec, la forma en la que tomamos decisiones, estudiamos o trabajamos está siendo redefinida por herramientas que no solo responden, sino que entienden el contexto.

“Estamos pasando de un internet de búsqueda a un internet de respuesta. La diferencia es que ahora la información ya no solo está disponible, sino que viene procesada y adaptada al usuario, lo que cambia completamente la forma en la que aprendemos y tomamos decisiones”, señala.

En la práctica, este cambio ya se refleja en el día a día. El especialista de Cibertec comparte cinco formas concretas en las que la inteligencia artificial está transformando cómo usamos internet:

Buscamos menos y entendemos más rápido. Cerca del 50% de las búsquedas en Google ya muestran resúmenes generados con IA. Hoy, la información llega sintetizada, sin necesidad de navegar entre múltiples páginas.

Cerca del 50% de las búsquedas en Google ya muestran resúmenes generados con IA. Hoy, la información llega sintetizada, sin necesidad de navegar entre múltiples páginas. Tomamos decisiones con ayuda de la IA. Las herramientas inteligentes comparan productos, resumen reseñas y sugieren opciones. El usuario ya no solo busca: conversa con la tecnología antes de decidir.

Las herramientas inteligentes comparan productos, resumen reseñas y sugieren opciones. El usuario ya no solo busca: conversa con la tecnología antes de decidir. El internet ahora “se adelanta” a lo que necesitas. La IA no solo responde: anticipa. Desde contenido hasta compras, las plataformas interpretan tu comportamiento para mostrarte lo que probablemente te interese.

La IA no solo responde: anticipa. Desde contenido hasta compras, las plataformas interpretan tu comportamiento para mostrarte lo que probablemente te interese. Tu productividad diaria depende cada vez más de la IA. Organizar un viaje, entender un tema complejo o resolver un trámite ya no toma horas. Hoy, una pregunta bien formulada puede brindar claridad en segundos.

Organizar un viaje, entender un tema complejo o resolver un trámite ya no toma horas. Hoy, una pregunta bien formulada puede brindar claridad en segundos. Los copilots se convierten en aliados para estudiar y trabajar. Estos asistentes permiten resumir reuniones, generar contenidos o explicar conceptos, convirtiéndose en soporte clave tanto en el trabajo como en la formación.

Claves para evitar fraudes y navegar de forma segura el internet. (Foto: Freepik)

Claves para evitar fraudes

En el marco del Día Mundial de Internet, que se conmemora este 17 de mayo, el principal desafío para los usuarios ya no es solo conectarse, sino aprender a usar la red con seguridad y criterio. Internet permite estudiar, trabajar, informarse y emprender, pero también expone a fraudes, robo de identidad, pérdida de privacidad y desinformación.

“Internet es una herramienta extraordinaria, pero también amplifica comportamientos y riesgos que siempre han existido. Por eso, además de acceso, necesitamos pensamiento crítico, prudencia y educación digital”, señaló Julio Santisteban, doctor en Ciencia de la Computación y docente del Departamento de Computación de la Universidad Católica San Pablo (UCSP).

Para reducir riesgos, el especialista recomienda cinco hábitos básicos:

●Usar contraseñas fuertes y únicas para correos, banca digital, redes sociales y plataformas laborales.

●Activar la autenticación en dos pasos para reforzar la seguridad de las cuentas.

●Mantener actualizados dispositivos y aplicaciones, ya que las actualizaciones corrigen vulnerabilidades.

●Desconfiar de enlaces, archivos o mensajes sospechosos, especialmente si apelan a la urgencia, premios falsos o supuestos bloqueos de cuenta.

●Configurar la privacidad y compartir menos información personal, revisando permisos y evitando exponer datos sensibles.

Errores más frecuentes

Reutilizar contraseñas, aceptar permisos innecesarios, publicar demasiada información personal, abrir enlaces no verificados y compartir contenidos sin comprobar su veracidad son prácticas que pueden derivar en robo de cuentas o dinero y exposición de información sensible.

“La educación digital no solo enseña a usar tecnología; también ayuda a actuar de manera ética, segura y consciente como ciudadanos en la sociedad actual”, finaliza Santisteban. En esa línea, la UCSP resalta que navegar mejor implica combinar acceso, criterio, protección de datos y responsabilidad frente a la información que se consume, produce y comparte.