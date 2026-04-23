El último estudio de DN Consultores y TelcoETF, a la que Gestión tuvo acceso, ofrece una radiografía del mercado de internet residencial en el Perú. Según el informe, este segmento cerró el 2025 con ingresos por S/ 3,600 millones, un total de 4.4 millones de conexiones en hogares y un ARPU (ingreso promedio por usuario) de S/ 69 mensuales.

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Estas cifras reflejan la creciente relevancia del servicio dentro del sector telecom. “El servicio de internet fijo residencial muestra un crecimiento bastante robusto en los últimos años y se ha ido consolidando. Hoy sus ingresos bordean los S/ 3,600 millones, dentro de un mercado total que alcanza aproximadamente los S/ 18,000 millones ”, señaló Carlos Huamán, socio fundador de DN Consultores.

En esa línea, destacó que el segmento ya supera el 20% de los ingresos totales del sector telecom. “Es un avance significativo si se considera que hace una década representaba alrededor del 10%. Es decir, su participación se ha duplicado en los últimos diez años ”, explicó a Gestión.

El crecimiento del servicio de internet residencial tuvo un punto de quiebre claro. “Hay un antes y un después de la pandemia. Si se comparan los resultados de 2019 con los de 2021, se observa un salto tanto en ingresos como en conexiones”, comentó el experto. Según la pesquisa, los ingresos pasaron de aproximadamente S/ 2,200 millones en 2019 a S/ 2,700 millones en 2021, mientras que las conexiones superaron los 3 millones hasta alcanzar los 4.4 millones actuales.

Huamán expresó que este impulso responde, principalmente, al cambio en los hábitos de consumo. “La demanda por velocidad ha crecido de manera importante, porque los usuarios acceden cada vez a más aplicaciones digitales”, indicó. A ello se suma el factor precio. “El precio por mega se ha reducido a su mínima expresión. Entonces, aunque el ARPU se mantiene relativamente estable, lo que hay detrás es un incremento en la cantidad de megas ofrecidos”, comentó. En ese sentido, detalló que la velocidad promedio pasó de 20 Mbps (megabits por segundo) en 2019 a cerca de 400 Mbps en 2025.

Sin embargo, advirtió que este modelo tiene límites. “La forma de proteger el ARPU ha sido dar cada vez más megas, pero eso no puede sostenerse indefinidamente. Hacia adelante, veremos otros diferenciadores de servicio”, afirmó. Otro factor que ha impulsado el crecimiento del sector es el avance tecnológico. Actualmente, alrededor del 80% de las conexiones de internet residencial corresponden a fibra óptica al hogar (FTTH) , una proporción que se ubica por encima del promedio regional, cercano al 70%.

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De acuerdo con el reporte, el mercado de internet fijo cerró el 2025 con 3.6 millones de conexiones FTTH, lo que representa un crecimiento de 18% frente a los 3 millones registrados el año previo. “ La fibra es hoy el principal motor de innovación del sector y en el Perú ya tiene un peso superior al promedio regional . Si bien hay mercados más avanzados, como Uruguay, donde la penetración alcanza el 94%, en términos generales el país ya se ubica por encima del promedio, impulsado también por la competencia de los ISP independientes”, sostuvo.

La fibra óptica al hogar concentra cerca del 80% de las conexiones, consolidándose como el principal motor de crecimiento del segmento. (Foto: iStock)

¿Estos resultados se mantendrán en 2026?

Eduardo Bisetti, socio fundador de TelcoETF, consideró que la tendencia de crecimiento del internet residencial, especialmente impulsada por la fibra, se mantendría en el corto plazo. “El despliegue de fibra se ha venido acelerando porque permite mayores velocidades y eficiencias en costos, tanto en CAPEX como en OPEX para las telco. Hoy las inversiones están claramente focalizadas en esta tecnología”, remarcó.

Asimismo, indicó que la mayor competencia, impulsada por los ISP independientes, ha presionado a la baja el precio por mega y ampliado la oferta en el mercado. “Esto ha generado una oferta mucho más amplia y competitiva”, agregó. No obstante, recordó que el negocio móvil sigue siendo el principal a nivel global. “Las redes móviles continúan siendo el negocio más grande de las telco, y esa proporción podría mantenerse”, precisó.

En ese contexto, proyectó que el segmento de internet residencial se mantendría por encima del 20% de los ingresos del sector telecom durante este año .

También advirtió que aún existe un importante espacio de crecimiento en el país. “Hoy la facturación está concentrada en solo la mitad de los hogares; la otra mitad todavía no cuenta con una conexión fija a internet”, explicó. En cuanto al rol de nuevas tecnologías, consideró que el 5G no reemplazará a la fibra en el segmento residencial, por el contrario, el 5G puede facilitar el acceso en zonas donde no hay infraestructura, aunque recordó que no alcanza la calidad de servicio que ofrece la fibra en el hogar .

Otro de los hallazgos del reporte de DN Consultores y TelcoEFT está vinculado al avance de los ISP independientes (proveedores de servicios de internet que no pertenece a las grandes operadoras) que han ganado protagonismo en el mercado en los últimos años. Mientras que en el 2015 eran prácticamente inexistentes y, hacia el 2019, sumaban en conjunto menos de 200,000 conexiones, para el 2025 alcanzaron los 2.2 millones de conexiones.

Con ello, su participación en el total del mercado pasó de apenas 8% a 51% en ese periodo , evidenciando un cambio estructural en la competencia del segmento.

Los ISP independientes alcanzaron el 51% del mercado en 2025, marcando un cambio estructural en la competencia. (Foto: Freepik)

¿Lima será el foco de las ISP?

Lo que explica la mayor competencia en el segmento de internet residencial es, en gran medida, la expansión de los ISP independientes, impulsada por barreras de entrada relativamente bajas. “En este negocio, la inversión inicial no es tan alta, especialmente para operadores que ya venían del cable. Muchos contaban con infraestructura previa, como postería y redes, lo que facilitó el despliegue de fibra con un CAPEX incremental menor”, dijo Huamán.

En ese contexto, han surgido múltiples operadores locales en distintas regiones del país, con presencia acotada a determinadas ciudades. Se estima que existen más de 900 ISP registrados en todo el país. Sin embargo, algunos han logrado escalar a nivel nacional. “Hoy ya hay jugadores como WOW y Win que, en conjunto, alcanzan entre el 15% y 20% de participación a nivel nacional. MiFibra también avanza con 4% de mercado”, precisó.

Un elemento clave detrás de este crecimiento es la participación de fondos de inversión. “No es casualidad que varios de estos operadores tengan como accionistas a fondos. Estos ingresan cuando hay una brecha entre la generación de caja del negocio y las necesidades de financiamiento para expandirse”, indicó.

En esa línea, explicó que el crecimiento del sector requiere tanto inversión en infraestructura (CAPEX) como capital de trabajo para sostener la expansión comercial. “Cuando el ARPU está bajo presión y necesitas crecer rápido, el financiamiento externo se vuelve fundamental”, agregó. Este escenario, además, abre la puerta a un posible proceso de consolidación. “En mercados más maduros, como Chile, suele haber alrededor de cinco operadores relevantes. En Perú estamos en una situación similar, aunque con muchos jugadores regionales que podrían ser objeto de adquisiciones para ganar escala”, sostuvo.

El aumento de la competencia también se refleja en los indicadores del mercado. “El nivel de competencia ha crecido significativamente. Hoy estamos cerca de límites teóricos altos en términos de desconcentración, incluso por encima de otros países de la región”, añadió Huamán.

Pese a este escenario, la competencia presenta marcadas diferencias según la ubicación geográfica. En Lima —donde se concentran 2.3 millones de conexiones— el mercado está liderado por Movistar (33%), seguido de Win (29%) y Claro (22%). Más atrás se ubican WOW (5%) y otros operadores (10%).

En cambio, en el resto urbano del país —que agrupa 2.1 millones de conexiones— la estructura competitiva es distinta. Aquí, WOW lidera con 32%, seguido de Claro (28%) y Movistar (19%), mientras que MiFibra alcanza el 8%, Win el 5% y otros operadores el 9%.

Esta diferencia evidencia que algunos operadores tienen un posicionamiento claramente segmentado. “WOW tiene una mayor presencia en regiones, mientras que Win concentra su participación en Lima”, agregó Bisetti. “Lima fue el primer foco de despliegue por su mayor capacidad de pago, pero en los últimos años varios ISP migraron hacia provincias al encontrar menos competencia. Ahora, ese movimiento comienza a revertirse”, añadió.

En esa línea, anticipó que la capital se convertirá en el principal campo de batalla este año . “ Operadores como WOW y MiFibra ya están probando su ingreso a Lima, y otros como Entel podrían sumarse . La competencia va a aumentar y será más agresiva, lo que podría modificar la actual distribución de participación de mercado de la capital”, advirtió. A ello se suma un cambio en la dinámica comercial del mercado. “Solo el 20% de nuevas conexiones corresponde a hogares sin internet; el 80% restante son usuarios que cambian de operador. La competencia ya no es por conectar, sino por captar clientes”, remarcó.

En este escenario, los operadores empiezan a diferenciarse más allá de la velocidad. “Ya no se trata solo de ofrecer más megas, sino de mejorar la experiencia, como la cobertura WiFi dentro del hogar o servicios adicionales ”, indicó. En regiones, en tanto, se prevé una menor entrada de nuevos actores, aunque no se descartan movimientos puntuales. “Podría haber consolidación o la aparición de jugadores como DirecTV, pero en general los competidores actuales se mantendrían”, sostuvo.