El internet residencial ya supera el 20% de los ingresos del sector telecom, duplicando su participación en la última década. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

En telecomunicaciones, uno de los segmentos que viene mostrando mayor crecimiento y un entorno cada vez más competitivo es el de internet residencial. Este dinamismo no solo responde a la expansión del servicio, sino también a la entrada de operadores con fuerte presencia en regiones que comienzan a ganar espacio en Lima, lo que ha despertado el interés de fondos de inversión. ¿Se avecina un reacomodo entre los principales jugadores? qué se espera para 2026?

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