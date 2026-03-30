Las ambiciones de ByteDance en materia de IA son elevadas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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The Economist
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Desde su fundación en 2012, ByteDance ha crecido hasta convertirse en la principal fábrica de aplicaciones del mundo. El gigante chino, que comenzó como un agregador de noticias, es conocido hoy en día sobre todo por ser la empresa creadora de TikTok y su equivalente nacional, Douyin, que en conjunto son utilizadas cada mes por cerca de 3,000 millones de personas en todo el mundo.

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