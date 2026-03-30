La empresa produce tantas otras aplicaciones móviles que a sus empleados les cuesta llevar la cuenta. Su cartera abarca ahora desde la edición de video y la colaboración en el lugar de trabajo hasta los chatbots.

Un acuerdo al que se llegó en enero para vender el 80% de la división estadounidense de TikTok a Oracle, un gigante del software, y a otros inversionistas cercanos al presidente Donald Trump ha puesto fin a una saga que distraía a ByteDance, la cual consiguió un acuerdo sorprendentemente ventajoso (según se informa, está arrendando su algoritmo a la nueva empresa a cambio del 20% de sus ingresos, y sigue operando TikTok Shop, la unidad de comercio electrónico asociada, en Estados Unidos).

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Desde entonces, los inversionistas se han vuelto aún más optimistas sobre sus perspectivas. En noviembre, la empresa no cotizada fue valorada en una transacción secundaria en US$ 480,000 millones; en febrero, la cifra alcanzó los US$ 550,000 millones.

Entre las empresas privadas, solo OpenAI, el laboratorio de inteligencia artificial líder en el mundo, y SpaceX, el conglomerado de cohetes y chatbots de Elon Musk, tienen un valor mayor. Su vasta base de usuarios la convierte en la segunda empresa de redes sociales más grande del mundo, solo por detrás de Meta, propietaria de Facebook e Instagram. También se está convirtiendo con rapidez en una potencia del comercio electrónico y en una de las principales empresas de IA de China. Su continuo ascenso está poniendo cada vez más nerviosos a sus rivales tanto en el país como en el extranjero. ¿Hay algo que pueda detener su ascenso?

Empecemos por el negocio de ByteDance en China, que se cree que representó alrededor de tres cuartas partes de sus ingresos estimados de US$ 155,000 millones en 2024. Su modelo de negocio “del contenido al carrito”, que combina entretenimiento y compras, la ha convertido en la tercera empresa de comercio electrónico más grande del país, con 4 billones de yuanes (US$ 580,000 millones) en mercancías vendidas a través de sus plataformas el año pasado.

Según Bloomberg, las operaciones estadounidenses de TikTok tienen un valor de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares.

Douyin se ha convertido en un mercado próspero. Las publicaciones sobre productos se intercalan entre videos de gatos; influencers queridos promocionan productos durante eventos de compras en vivo. Hongguo, la aplicación de micro-telenovelas de ByteDance, también anima a los usuarios a comprar artículos que aparecen en los episodios de dos minutos de estas telenovelas.

ByteDance también se ha aventurado en otros negocios. Su servicio de entrega de comida está creciendo rápidamente, quitándole mercado a Meituan y a otros operadores tradicionales. Una aplicación lanzada el mes pasado que ofrece cupones para consumo presencial, llamada Dou Sheng Sheng, se disparó rápidamente a la cima de las listas locales.

Según se informa, la variedad de aplicaciones de ByteDance y la gran cantidad de datos que recopila sobre los usuarios la han convertido ahora en el anunciante digital más grande del país, desplazando a Alibaba, el coloso del comercio electrónico que había ocupado esa posición desde mediados de la década de 2010.

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La IA está impulsando aún más el ascenso de ByteDance. Doubao, su chatbot, es el más popular de China, con 315 millones de usuarios mensuales a fecha de febrero. Ofrecer acceso a los modelos que lo alimentan ha ayudado a ByteDance a atraer a aún más empresas a su plataforma en la nube, que también se ha estado expandiendo rápidamente.

Las ambiciones de ByteDance en materia de IA son elevadas. Espera convertir a Doubao en una superaplicación inteligente capaz de realizar todo tipo de transacciones digitales con una simple instrucción del usuario, un objetivo que también persiguen rivales como Alibaba. En diciembre, ByteDance se asoció con ZTE, un fabricante de dispositivos en dificultades, para lanzar un teléfono inteligente con un asistente de IA preinstalado capaz de leer lo que aparece en su pantalla y realizar diversas tareas, incluida la realización de compras en nombre del usuario.

El dispositivo experimental, del que solo se fabricaron 30,000 unidades, se agotó en cuestión de días. Pero rápidamente se topó con obstáculos. Cuando el asistente de IA intentó utilizar aplicaciones desarrolladas por la competencia, fue bloqueado. La gestión de los pagos también resultó problemática.

ByteDance cuenta con su propio sistema de pagos, pero este no ha tenido una amplia aceptación, y sus aplicaciones dependen de las de Alibaba y Tencent, la empresa detrás de WeChat. Esto apunta a uno de los frenos a la expansión de ByteDance. Sus competidores consolidados han dedicado años a construir infraestructura, como sistemas de pago y redes logísticas, señala Poe Zhao, analista de tecnología y autor del boletín Hello China Tech. Hasta ahora, ByteDance ha escatimado en esas inversiones.

Un problema aún mayor son sus malas relaciones con el gobierno de China. Zhang Yiming, fundador de ByteDance, renunció a su cargo de director ejecutivo y luego de presidente en 2021 en medio de una campaña de las autoridades para controlar a los magnates tecnológicos. Pero fuentes internas dicen que el gobierno aún no se siente cómodo con la influencia de la empresa.

Consideremos la reunión de alto perfil del año pasado entre el presidente Xi Jinping y un grupo de empresarios chinos, que fue ampliamente vista como una señal de un deshielo en las relaciones con la industria tecnológica. Jack Ma, fundador de Alibaba, quien también se vio envuelto en la represión, estuvo presente. Zhang no. El gobierno se ha sentido más cómodo con las empresas sólidas de comercio electrónico, pero no quiere que una empresa de redes sociales se vuelva demasiado poderosa.

ByteDance es la empresa matriz de TikTok. (Foto: Getty Images)

Los gobernantes de China protegen celosamente su control sobre la opinión pública. Las relaciones frías con el gobierno también podrían complicar la continua expansión de ByteDance en el extranjero. La empresa es una excepción entre los gigantes de Internet de China por el éxito que ha tenido en el extranjero, tanto en países pobres como ricos. ByteDance, que afirma no tener sede central, lo ha logrado en parte mediante el establecimiento de grandes operaciones en el extranjero.

Sin embargo, al gobierno chino le inquieta el número de empresas nacionales que trasladan toda o parte de su actividad a lugares como Singapur (donde TikTok tiene su sede principal). Ha prohibido a dos cofundadores de Manus, una empresa de IA que se trasladó de China a la ciudad-Estado el año pasado, salir del continente mientras examina una propuesta de Meta para comprarla.

El gobierno no quiere que la tecnología china fluya libremente al extranjero y preferiría que los empleos y las ganancias se quedaran en casa. Eso podría frustrar los planes de ByteDance de cotizar en bolsa. El único lugar que podría satisfacer tanto al gobierno chino como a los inversionistas extranjeros de la empresa, entre los que se encuentran varias firmas estadounidenses de capital de riesgo, es Hong Kong.

Pero los reguladores chinos están comenzando a exigir que las empresas nacionales que coticen sus acciones en la ciudad estén constituidas allí o en el continente. Eso será un desafío para ByteDance, cuya compleja estructura de holding está constituida en las Islas Caimán para atraer a inversionistas de todo el mundo.

La sensibilidad respecto al intercambio de tecnología también está comenzando a tensar la colaboración entre las divisiones de ByteDance en China y en el extranjero, señala un ex empleado. Las normas divergentes sobre IA solo complicarán aún más las cosas. Seedance 2.0, una aplicación de edición de video con IA que ByteDance lanzó en China en febrero, ha tenido un gran éxito en el país.

Sin embargo, antes de que pudiera lanzarse en el extranjero, la empresa recibió quejas por supuestas violaciones de derechos de autor de empresas de medios extranjeras, entre ellas Disney y Paramount. Según se informa, el lanzamiento global de la aplicación ha sido suspendido. Hasta ahora, ByteDance ha logrado salvar la brecha entre el internet de China y el de Occidente. Sin embargo, eso solo se volverá más difícil.