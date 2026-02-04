Con más de 1,500 millones de usuarios activos en todo el mundo y una fuerte presencia de audiencias jóvenes, especialmente de la generación Z, la plataforma se ha consolidado como incubadora de tendencias culturales, estilos de vida y hábitos de consumo que las marcas no pueden ignorar. Lo que comenzó como una red de entretenimiento se ha convertido en un motor de influencia social, cultural y comercial.

Según datos de TikTok Insights, el 74% de los usuarios peruanos considera que las marcas en la plataforma conectan mejor con la cultura latinoamericana que en otras redes sociales, mientras que dos de cada tres usuarios aseguran que el contenido de TikTok impacta más en su vida que el de otras plataformas.

¿Boom del TikTok en pleno 2026?

Pere Bacardit, profesor del Máster en Marketing de EAE Business School, señaló que, según el Estudio de Redes Sociales 2026 de Metricool, TikTok es la plataforma con mejores resultados en alcance (28,482 impresiones por post), interacciones (945 interacciones por post) y potencial de crecimiento (un 17% de las cuentas crecen).

“De acuerdo con este mismo estudio, el año pasado superó los 1,500 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo y, más allá del crecimiento de audiencia, también ha duplicado sus cifras de social commerce, generando más de US$ 26,000 millones en ventas. Probablemente sea la red que mejor ha entendido que, además de entretenimiento, esto va de negocio”, destacó.

Asimismo, dijo que otro factor clave es su capacidad de alcance orgánico, ya que el algoritmo facilita que el contenido llegue a audiencias muy amplias sin necesidad de grandes inversiones iniciales. El propio sistema empuja los contenidos relevantes hacia usuarios afines, lo que reduce la barrera de entrada para marcas y creadores.

La clave de la plataforma

José Ruidías Rojas, profesor de Marketing de la Pacífico Business School, refirió que definitivamente TikTok seguirá siendo efectiva este 2026. El gran diferencial es que la estrategia de esta red social gira exclusivamente en torno al vídeo, que hoy por hoy es el formato rey y el que mejor funciona en prácticamente todos los KPIs.

“A diferencia de otras plataformas, TikTok no parte de a quién sigues, sino de lo que te interesa. Su algoritmo es brutalmente eficiente leyendo comportamientos. En Facebook o Instagram tú le hablas principalmente a tu comunidad, la cual has debido crear previamente a través de seguidores; en TikTok puedes hablarle directamente a todo tu segmento o incluso a todo el mercado potencial”, explicó.

Por otro lado, comentó que el formato obliga a las marcas a virar sus estrategias con menos publicidad tradicional y más narrativa real. “En el Perú muchas veces funcionan mucho mejor los videos grabados con celular, con lenguaje cotidiano, que un spot producido. Eso explica por qué pequeños negocios, desde restaurantes en Surquillo hasta talleres mecánicos o emprendimientos de ropa, logran viralidad sin grandes presupuestos”, añadió.

¿Es más barato?

José Ruidías Rojas, consideró que, en términos de barrera de entrada, realizar campañas en TikTok es mucho más barato, pero no necesariamente es más rentable. Hoy el costo no está solo en la pauta, sino en la capacidad de generar contenido relevante de manera constante, agregó.

“Por ejemplo un spot en TV es caro y poco flexible pero TikTok te permite testear rápido, equivocarte barato y corregir en días, no en meses. Por eso muchas marcas están reasignando presupuesto porque ven que con una buena estrategia de contenidos mas una pauta bien segmentada, el ROI puede ser superior al de medios tradicionales, especialmente en awareness y consideración”, recalcó.

Por su parte, Pere Bacardit comentó que la saturación creciente de las plataformas hace que, en muchos casos, sea necesario acompañar esa creatividad con inversión en “paid media” para alcanzar de forma efectiva a la audiencia definida.

“El coste, además, depende en gran medida del valor del contenido: si el algoritmo lo premia, el alcance orgánico se multiplica; si no, es necesario pagar para impulsar la visibilidad. No siempre es más barato que los medios tradicionales, pero sí es mucho más flexible, escalable y medible”, indicó.

No se trata de estar por estar

Pere Bacardit señaló que, antes de decidir en qué plataformas estar, es fundamental que la marca defina claramente sus objetivos y su audiencia. En función de eso, podrá determinar si TikTok es el canal adecuado o no.

“Dicho esto, es cierto que TikTok se ha vuelto cada vez más transversal a nivel sociodemográfico y que, a nivel de contenido, acepta prácticamente cualquier tipo de propuesta, siempre que esté adaptada a la narrativa propia de la plataforma. Por eso, para muchas marcas, TikTok ya no es una opción experimental, sino una pieza estratégica más”, mencionó.

Por su parte, José Ruidías Rojas refirió que en sectores como educación, inmobiliario, consumo masivo, gastronomía y servicios profesionales se obsaervan resultados claros de como una buena estrategia en la plataforma puede contribuir a los objetivos de la marca.

“Incluso marcas B2B empiezan a usar TikTok no para vender directamente, sino para construir autoridad y cercanía. El error es pensar que TikTok es solo humor; el acierto es entenderlo como una plataforma de contenido estratégico”, afirmó.