La tecnológica china ByteDance, conocida por ser la matriz de la popular red social TikTok, ha atraído la atención de usuarios e inversores estos últimos días tras lanzar un modelo de inteligencia artificial (IA) para generación de vídeo que «supera expectativas en lo que a realismo se refiere».

Esta nueva IA, llamada Seedance 2.0, fue lanzada este fin de semana, y sus prestaciones han llegado a traducirse en importantes subidas en bolsa para empresas no solo de ese sector sino también de la industria del entretenimiento, con algunas de ellas alcanzando el máximo diario de ganancias en estas últimas sesiones.

Imagen y sonido

Según el portal de noticias económicas Caixin, este modelo puede generar metraje realista con movimientos fluidos, añadiendo además sonidos que cuadran con las imágenes, lo que sitúa por primera vez a ByteDance en capacidad de competir con KlingAI, desarrollada por la plataforma de vídeos cortos Kuaishou.

Feng Ji, productor del popular videojuego ‘Black Myth: Wukong’, calificó a Seedance 2.0 como «el modelo de generación de vídeo más potente hasta la fecha», y pronosticó un importante impacto en materia de reducción de costes de producción para cine y televisión, así como para otros tipos de contenido.

La página web oficial de Seedance 2.0 asegura que la gran diferencia frente a modelos similares es su capacidad para mantener la coherencia de los personajes en diferentes escenas.

Un antes y después para el uso de IA en cine y televisión

Según analistas de Kaiyuan Securities citados por Bloomberg, este nuevo modelo podría marcar un antes y un después para el uso de la IA en cine y televisión: «Los resultados de las pruebas son impresionantes. Apoya entrada de texto, imágenes, vídeos y audio, y ha logrado avances en capacidades clave».

No obstante, Feng también encendió las alarmas por la proliferación de vídeos falsos generados por este tipo de servicios, lo cual podría generar una crisis de confianza: «Los vídeos falsos realistas estarán al alcance de todos, y los sistemas de propiedad intelectual y supervisión afrontarán desafíos sin precedentes».

«En el futuro, cualquier contenido de vídeo que no cuente con un respaldo oficial y autorizado, especialmente aquellos con imágenes personales y voces, podría ser falso. Por favor, asegúrense de verificarlos a través de múltiples canales para evitar que los engañen», indicó el productor en redes sociales.

Seedance 2.0 no ha llegado al mercado de forma aislada, ya que su gran rival local, la mencionada KlingAI, lanzó su versión 3.0 el pasado día 4, con encuadres inteligentes y la capacidad de añadir nuevas imágenes y sujetos al vídeo original como grandes alicientes.