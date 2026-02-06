La Comisión Europea pidió el viernes a la aplicación TikTok cambiar su interfaz “adictiva”, acusada de violar la legislación europea sobre cuestiones digitales, por lo que se expone a fuertes multas.

Le red social, conocida por sus videos cortos y muy populares entre los jóvenes, cuestionó de inmediato la imagen “completamente falsa” dada por Bruselas de su plataforma y prometió cuestionar sus conclusiones, “con todos los medios” a su disposición.

La Unión Europea, que dispone del arsenal jurídico más poderoso en el mundo para regular el mercado digital, abrió una investigación a TikTok hace dos años.

En sus conclusiones preliminares, cuestiona las “funcionalidades adictivas” que “podrían afectar el bienestar físico y mental” de sus usuarios, especialmente menores de edad, incitados a pasar de un contenido a otro y consultar sus teléfonos de manera “compulsiva”, inclusive de noche.

Tres funcionalidades, acusadas de ser muy “adictivas”, están en la mira:

El “ scrolling ”, o sea el encadenamiento ininterrumpido de contenidos en su aplicación.

”, o sea el encadenamiento ininterrumpido de contenidos en su aplicación. El lanzamiento automático de videos.

El envío repetido de notificaciones push (mensajes generados aún cuando la aplicación no está siendo usada).

“Es necesario que TikTok actúe y cambie su interfaz en Europa para proteger a nuestros menores”, exhortó la comisaria europea encargada de temas digitales, Henna Virkkunen .

Si no lo hace, la empresa podría estar expuesta a una multa que puede alcanzar hasta el 6% de su cifra anual de negocios mundial.

Un responsable europeo dijo que TikTok reconoce los riesgos adictivos de su aplicación y “evalúa sus riesgos”, pero eso es insuficiente, según las leyes europeas, añadió.

Son las mismas reglas que son criticadas por la administración de Donald Trump y los patrones de las redes sociales, encabezados por Elon Musk.

La UE reprocha a TikTok el no tener en cuenta “indicadores importantes sobre la utilización compulsiva de la aplicación”, como el tiempo pasado por niños en la plataforma por la noche.

El bloque considera que las funcionalidades de la aplicación para limitar el tiempo de pantalla son muy “fáciles de ignorar” y lamenta que el control parental requiere muchas etapas para instalarse.

Varios países europeos analizan propuestas sobre la posibilidad de prohibir las redes sociales para niños o adolescentes, como Francia y España, provocando la airada reacción de los jefes de las plataformas.