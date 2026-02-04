Durante su participación en Davos, el primer ministro canadiense Mark Carney reafirmó el compromiso de su país con Groenlandia e instó a los líderes mundiales a rechazar la coerción económica por parte de las "grandes potencias".
¿Por qué importa si Mark Carney escribió él mismo su excelente discurso para Davos? En parte, importa porque me desmoraliza personalmente saber que la lista de trabajos en los que soy peor que Carney ahora incluye no sólo banquero central, activista político, primer ministro, jugador universitario de hockey sobre hielo, sino también escritor. Pero también importa porque nos recuerda una verdad que se suele pasar por alto: que escribir es una parte fundamental del liderazgo eficaz. 

