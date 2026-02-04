O, más exactamente, escribir los primeros borradores. Margaret Thatcher pronunció muchos discursos que, al igual que los de Carney, citaban a filósofos y se inspiraban en la historia para reforzar sus puntos de vista. Y aunque se presentaba astutamente como una figura sensata, Thatcher era sin duda una intelectual de primer orden que se tomaba el tiempo de dialogar con diputados igualmente intelectuales, incluyendo discusiones sobre la obra de Karl Popper con su biógrafo, el entonces miembro laborista del Parlamento Bryan Magee. Sus discursos reflejaban eso.

Margaret Thatcher: "El único dividendo real de la paz es, sencillamente, la paz".

La mayor parte de la redacción corrió a cargo del dramaturgo Ronald Millar, quien elaboraba los discursos de la primera ministra a partir de un esbozo aproximado de lo que ella quería decir. Los líderes no tienen que ser los únicos autores, ni siquiera los principales, de sus discursos, pero sí deben ser la mente que los inspira. El hecho de que el primer ministro británico Keir Starmer desempeñe principalmente un papel secundario en la elaboración de sus discursos no es ajeno a la falta de claridad en el rumbo de su gobierno.

Los discursos caóticos y divagantes del presidente estadounidense Donald Trump, que no son más que una compilación de rencores y odios en un orden aparentemente aleatorio, son la causa, y no la consecuencia, de que dirija un gobierno que comparte ese carácter. Cualquiera que busque su favor tiene que trabajar para adivinar lo que él quiere, y todos vemos los terribles resultados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, habla en la reunión de la "Junta de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP)

Aquí hay lecciones para cualquiera que dirija una gran organización.

Una parte subestimada de ser un buen líder es que no debes tener que decirle a la gente lo que tiene que hacer todo el tiempo. En cambio, ellos deben ser capaces de anticipar lo que quieres y lo que significa hacer un buen trabajo. Hay muchas maneras de hacerlo — dar el ejemplo es una de ellas — pero cuanto más grande y compleja es la organización que se dirige, más importante es que la gente sepa lo que uno quiere sin tener que preguntar.

La inmensa mayoría de las personas que necesitan saber qué piensa Carney sobre política exterior o qué piensa el canciller alemán Friedrich Merz sobre, por ejemplo, la política de transportes, nunca los conocerán en persona. Pero, ya seas un empresario, un funcionario público, un activista benéfico o cualquier otra cosa, tu trabajo será más fácil si sabes qué es lo que quiere un líder y qué lo motiva. Los discursos son una de las mejores herramientas con las que cuenta un político para lograrlo. Les permiten a los asesores de un líder definir los mensajes que pueden transmitir.

El primer ministro británico, Keir Starmer, habla en el número 10 de Downing Street en Londres, el 12 de noviembre de 2025. (Stefan Rousseau / POOL / AFP)

Más allá de ser reelegido y sobrevivir en el cargo, ¿qué quiere Starmer? Casi siempre es una incógnita. No sólo no escribió los dos discursos más importantes de su primer año en el cargo — su discurso “las cosas empeorarán” sobre el presupuesto y su discurso de la “isla de extraños” sobre la migración — sino que desde entonces los ha desautorizado en conversaciones con su biógrafo. En el gobierno, eso es una receta para la confusión y las murmuraciones, y para que la administración pública no pueda dedicarse a gobernar, sino a enfocarse en gestionar las relaciones entre los departamentos y las partes interesadas. Nadie puede planificar con sensatez cuando el jefe del gobierno da mensajes tan contradictorios y señales tan confusas.

Por buen discurso no me refiero a uno con el que yo esté de acuerdo, sino a uno que ofrezca un argumento sólido y una dirección clara. Estuve de acuerdo con el discurso de Carney, pero lo que hizo que fuera bueno no fue el contenido preciso de sus argumentos, sino que los expuso de forma clara y lúcida, de manera que cualquiera pudiera seguirlos y entenderlos. Muchos discursos contienen buenos chistes o apelan a los prejuicios de su público, pero lo que realmente hace que un discurso sea bueno es que la gente pueda leerlo y salir al mundo con una mejor comprensión de lo que su líder espera que hagan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)

Para el líder de una organización, sus comunicaciones internas son sus discursos, a veces literalmente, y otras veces metafóricamente a través de correos electrónicos globales o actualizaciones en Slack. Los líderes que carecen de confianza en sus habilidades de redacción deberían recurrir a algún tipo de sistema de reescritura, ya sea a través de un asistente o pidiéndole a ChatGPT que ordene sus ideas. Pero no deben caer en la trampa de Starmer de externalizar todo el proceso. El primer borrador debe partir de lo que el jefe realmente quiere que haga su organización y lo que quiere que comprendan quienes trabajan para y con la organización.

No todos los primeros ministros o ejecutivos necesitan ser capaces de insertar a los filósofos clásicos en sus comunicaciones, pero sí deben ser capaces de establecer una visión y una dirección que otros puedan seguir.

Escrito por Stephen Bush