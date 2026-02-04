El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 3 de febrero de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
y permitió así la reactivación del Gobierno Federal, parcialmente cerrado desde el 31 de enero.

Sin embargo, tras este hecho, el Congreso tendrá 10 días de negociaciones para aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de inmigración.

como el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson.

“Hemos logrado aprobar un paquete fiscalmente responsable que realmente recorta el gasto federal innecesario, al tiempo que apoya programas cruciales para la seguridad y la prosperidad del pueblo estadounidense”, mencionó Trump.

el resto del ejercicio fiscal, a excepción del mencionado departamento.

El DHS, encargado de gestionar la inmigración ilegal, solo recibirá por ahora fondos hasta el próximo día 13 debido a las exigencias del Partido Demócrata para reformar sus operaciones tras la muerte de dos manifestantes a manos de sus agentes durante las redadas masivas en la ciudad de Minneapolis.

La muerte de los dos manifestantes en las protestas de en dicha ciudad contra las redadas masivas de inmigrantes provocó la reacción de rechazo de los demócratas a la ampliación de fondos a las agencias encargadas de estas políticas.

Tras esos incidentes, , que su identificación sea obligatoria o que se les prohíba que lleven máscaras que oculten su identidad.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma un proyecto de ley de financiación para poner fin a un cierre parcial del gobierno en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 3 de febrero de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
