El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley presupuestaria aprobada este 3 de febrero de 2026 por la Cámara de Representantes y permitió así la reactivación del Gobierno Federal, parcialmente cerrado desde el 31 de enero.

Sin embargo, tras este hecho, el Congreso tendrá 10 días de negociaciones para aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de inmigración.

Trump firmó el documento en el Despacho Oval, donde agradeció a los congresistas y senadores presentes, como el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson.

“Hemos logrado aprobar un paquete fiscalmente responsable que realmente recorta el gasto federal innecesario, al tiempo que apoya programas cruciales para la seguridad y la prosperidad del pueblo estadounidense”, mencionó Trump.

La Cámara Baja estadounidense aprobó, por un estrecho margen, unas partidas presupuestarias que permitirán a la mayor parte de agencias funcionar el resto del ejercicio fiscal, a excepción del mencionado departamento.

El DHS, encargado de gestionar la inmigración ilegal, solo recibirá por ahora fondos hasta el próximo día 13 debido a las exigencias del Partido Demócrata para reformar sus operaciones tras la muerte de dos manifestantes a manos de sus agentes durante las redadas masivas en la ciudad de Minneapolis.

La muerte de los dos manifestantes en las protestas de en dicha ciudad contra las redadas masivas de inmigrantes provocó la reacción de rechazo de los demócratas a la ampliación de fondos a las agencias encargadas de estas políticas.

Tras esos incidentes, los demócratas están exigiendo la obligación de que los agentes del DHS lleven cámaras corporales, además que deberán aportar órdenes judiciales para poder acceder a las propiedades privadas, que su identificación sea obligatoria o que se les prohíba que lleven máscaras que oculten su identidad.

Elaborado con información de EFE.