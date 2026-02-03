El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este martes que le pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que medie para recomponer la relación con su par ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que el domingo entraran en vigor los aranceles de la guerra comercial en la que se han enzarzado ambos países andinos.

Asimismo, Petro propuso a Trump, con quien se reunió en Washington hoy, que los ejércitos de Venezuela y Colombia enfrenten juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas. En una entrevista con la emisora Caracol Radio, Petro afirmó que es necesario el trabajo conjunto de los ejércitos de ambos países para que quienes están “arrodillados al narcotráfico, sean derrotados”.

El presidente colombiano también dijo que le planteó la posibilidad de que la petrolera estatal Ecopetrol apoye la recuperación económica del oeste del país caribeño. “La reactivación del occidente de Venezuela puede tener un protagonismo grande de Colombia”, dijo Petro en la misma entrevista.

Según Petro, en ese proyecto Colombia “puede ayudar mucho” porque ya tuvo contactos energéticos con Venezuela “y Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol” participe.

Solicitud aceptada

Ante la primera solicitud para recomponer la relación entre Petro y su par ecuatoriano Daniel Noboa, el presidente Trump habría aceptado mediar en la actual guerra comercial.

Petro afirmó en la misma entrevista con Caracol Radio que Trump, le ayudará en la “reconciliación con Noboa”, porque considera que existe “una bola de desinformación” entre él y su homólogo ecuatoriano.

Igualmente, advirtió de que hay una fuerza a la que le “interesa que los países rompan sus relaciones diplomáticas, porque son la mafia”.

“Les interesa que no nos miremos. Son fuerzas dispuestas a matar colombianos en masa en la frontera con tal de que no nos coordinemos”, expresó el mandatario, quien dijo no está enemistado con el presidente ecuatoriano.

Guerra comercial al estilo Trump

Noboa, al estilo del presidente Trump, anunció sin previo aviso el pasado 21 de enero, mientras participaba en el Foro de Davos (Suiza), que impondría desde el 1 de febrero una tasa del 30 % a las importaciones colombianas.

Además de la balanza comercial negativa para Ecuador, el mandatario ecuatoriano acusó a Petro de no hacer lo suficiente para evitar que la cocaína producida en Colombia llegue a Ecuador, donde las mafias la envían por vía marítima a Norteamérica y Europa, lo que ha desatado una crisis de violencia sin precedentes en el país.

Imagen difundida por la oficina de prensa de la Presidencia colombiana que muestra al presidente colombiano Gustavo Petro (centro-izquierda) y su homólogo, el presidente estadounidense Donald Trump (centro-derecha), reunidos en la Casa Blanca en Washington el 3 de febrero de 2026. La delegación estadounidense la completaron el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno. Por parte de Colombia, participaron la canciller, Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña. (Foto de Handout / Presidencia colombiana / AFP)

Esto fue respondido por Colombia con una medida similar para una lista de 50 productos importados de Ecuador, entre ellos frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas.

Los mayores gremios de exportadores de los dos países han señalado que la escalada de sanciones comerciales perjudica a ambos y han pedido un diálogo que hasta el momento se da a nivel de las ministras de Relaciones Exteriores, sin resultados ni avances conocidos hasta ahora.

Petro aseguró hoy que “no hay policía naval o inteligencia más capaz en el mundo que la colombiana” para enfrentar el narcotráfico y por eso agregó: “Estamos dispuestos a ayudar a Ecuador para que el narcotráfico no se tome el país y ayudar esa democracia”.

Elaborado con información de EFE