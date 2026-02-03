El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acudirá este martes a su encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, con una cesta de café y chocolates, un gesto simbólico con el que busca evidenciar los avances de su política de sustitución de cultivos ilícitos.

La canasta —una ancheta típica colombiana— fue preparada por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y reúne productos elaborados por comunidades campesinas que dejaron atrás la siembra de coca para integrarse a economías legales. “Esta no es un obsequio cualquiera, es el resultado del trabajo de miles de familias que dejaron la coca y hoy le apuestan a economías legales”, señaló la entidad.

El objetivo del presente es mostrar que la sustitución voluntaria de cultivos puede convertirse en una alternativa sostenible para las zonas rurales afectadas por el narcotráfico y el conflicto armado.

Cada producto incluye una tarjeta personalizada, escrita en inglés, dirigida al presidente Trump y a altos funcionarios de su administración, entre ellos el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, la jefa de gabinete, Susie Wiles, y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

“Somos familias campesinas de Colombia. Durante años sembramos coca porque no teníamos otra opción (…) arrancamos la coca de nuestra tierra y comenzamos a sembrar trabajo honesto y futuro”, señala el mensaje, que subraya que los productos representan a “un país que transforma la ilegalidad en oportunidad”.

Petro sostendrá este martes un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras meses de tensiones diplomáticas. Foto: Martin BERNETTI / Saul LOEB / AFP.

La cesta está compuesta por café y chocolates de calidad exportación, producidos por unas 18 mil familias cacaoteras y 2 300 caficultoras vinculadas, desde el inicio del actual gobierno, a programas de sustitución voluntaria. El café, en presentaciones de 250 gramos, proviene de Argelia, en el departamento del Cauca, una de las zonas más golpeadas por el narcotráfico y la violencia.

Petro entregará el obsequio durante la reunión que sostendrá con Trump en la Casa Blanca, la primera entre ambos mandatarios tras meses de tensiones diplomáticas. El diálogo estará centrado en la lucha contra el narcotráfico, la cooperación bilateral, la migración y la situación en Venezuela.

En medio de la crisis bilateral, Washington retiró a Colombia de la llamada “certificación” antidrogas e incluyó al presidente y a personas de su entorno en sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el Gobierno colombiano ha rechazado.

Petro ha defendido que su administración ha logrado contener la expansión de los cultivos de coca y aumentar las incautaciones de drogas. En esa línea, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda —quien acompaña al mandatario en Washington— afirmó que el Gobierno espera sustentar ante Trump, “con cifras contundentes”, su compromiso con la lucha antidrogas.

Además del encuentro con el presidente estadounidense, Petro desarrollará en la capital estadounidense una agenda orientada al diálogo político, académico y comunitario hasta el 5 de febrero, cuando tiene previsto retornar a Bogotá, según informó la Presidencia.

Con información de EFE.