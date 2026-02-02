La reunión del martes es una oportunidad para recomponer la relación antes estrecha entre Washington y Bogotá, que se ha deteriorado gravemente durante el último año.

Petro quiere que Trump retire a Colombia de una lista negra de países vinculados al narcotráfico y que levante las sanciones impuestas contra él y su familia. Trump, por su parte, busca que Petro frene el aumento de la producción de cocaína.

El encuentro entre ambos adversarios ideológicos está cargado de riesgos. Petro ha criticado reiteradamente a Trump por sus políticas hacia Venezuela, Cuba y Gaza, así como por sus posturas sobre migración y cambio climático. El mandatario colombiano también ha mostrado poca disposición a exhibir el tipo de deferencia que Trump considera merecida, y cualquier fricción podría socavar meses de trabajo paciente de líderes empresariales colombianos para evitar una ruptura con costos económicos.

“Es bastante impredecible lo que puede pasar”, dijo Will Freeman , investigador en estudios sobre América Latina del Council on Foreign Relations. “El peor escenario es que Petro intente usar esta oportunidad para sermonear o avergonzar a Trump, y eso no terminaría bien”.

Una reunión tensa podría derivar en nuevos recortes a la ayuda en seguridad para Colombia e incluso en aranceles, según Freeman. Estados Unidos compra alrededor del 30% de las exportaciones colombianas y provee el 23% de sus importaciones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. (Raul ARBOLEDA / Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Las reuniones cara a cara de Trump con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y con el recién electo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dieron como resultado relaciones más cordiales. Sin embargo, su encuentro en la Casa Blanca con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa el año pasado generó tensiones que opacaron las discusiones comerciales. Una reunión en el Despacho Oval con Volodímir Zelenski en febrero de 2025 también deterioró la relación.

Los vínculos con Colombia comenzaron a empeorar poco después del regreso de Trump al poder en enero de 2025, cuando Petro se negó brevemente a aceptar vuelos de deportación desde EE.UU. y Trump amenazó con aranceles punitivos, lo que llevó a una rápida marcha atrás de Bogotá para evitar un shock comercial.

Petro ha sido uno de los antagonistas más duros de Trump en América Latina durante el último año, calificando su agenda climática como “antihumana” y sus políticas migratorias como “de estilo nazi”.

En septiembre, EE.UU. canceló la visa de Petro después de que apareciera en protestas en las calles de Nueva York contra el conflicto en Palestina y llamara a los soldados a desobedecer órdenes de Trump. Washington también sancionó personalmente a Petro y a miembros de su círculo cercano, por presuntamente facilitar el narcotráfico.

Trump ha calificado a Petro como “líder narco”, “matón”, “mal tipo”, “alborotador” y “enfermo”, e incluso llegó a plantear la posibilidad de ataques militares contra el país.

Las relaciones mejoraron en enero cuando los dos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica. Pero al día siguiente, Petro retomó sus críticas. En la antesala de la reunión, Petro volvió a poner a prueba los límites la semana pasada al decir que EE.UU. debería devolver al depuesto líder venezolano Nicolás Maduro para que enfrente un juicio en tribunales de Venezuela. Inicialmente, Petro describió la operación para capturar a Maduro como una agresión contra la soberanía de América Latina.

La llamada del 7 de enero fue importante y ayudó a bajar las tensiones, pero no cambió la dinámica de fondo, según María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham, en una conferencia de prensa la semana pasada. Agregó que esa dinámica podría empezar a resetearse el 3 de febrero, lo que sería un punto de inflexión mucho más sólido para permitir una reconfiguración gradual de la relación.

Lacouture y empresarios colombianos iniciaron sus propios esfuerzos de diplomacia comercial tras el primer choque por la devolución de migrantes, cuando Trump amenazó con aranceles de hasta un 50% sobre todos los bienes colombianos. El grupo, que involucra gremios empresariales, expresidentes, exdiplomáticos y sectores exportadores, ha ayudado a mantener la calma entre ambos países en medio de choques esporádicos entre los dos líderes.

La reunión entre Trump y Petro probablemente se centrará en seguridad, migración, comercio, infraestructura y las relaciones con China y Venezuela, según Lacouture.

Los colombianos votan en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 31 de mayo, con un eventual balotaje tres semanas después. Petro no puede postularse y dejará el cargo en agosto, pero su aliado, el senador Iván Cepeda, lidera las encuestas.

El ministro de Defensa de Colombia visitó EE.UU. la semana pasada, mientras el gobierno dio luz verde a la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, un presunto narcotraficante acusado de conspirar para enviar cocaína a EE.UU.

Esto sugiere que la administración de Petro se toma en serio la idea de recomponer las relaciones, señaló Andrés Mejía, consultor político con sede en Bogotá. Aun así, los colombianos no respirarán tranquilos hasta que Petro haya salido de la Casa Blanca, añadió.

Para Mejía, la reunión debería ir bien, ya que hay gestos del gobierno colombiano que apuntan en esa dirección. Sin embargo, expresa dudas dada la volatilidad de ambos líderes.