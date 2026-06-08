Gama Moda Plaza se aperturó a finales del 2018. (Foto: ABB)
Gama Moda Plaza se aperturó a finales del 2018. (Foto: ABB)
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Mayumi García
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Con siete años de creación, el centro comercial Gama Moda Plaza viene consolidándose en un punto estratégico dentro de la ciudad, específicamente, en el emporio de Gamarra. Así, el mall junto con la reducción de su vacancia, también impulsa un mayor flujo en sus instalaciones, siendo que en el 2025 cerró con un flujo de 10,400,000 personas, lo que significó un crecimiento de 14% en relación al tránsito que tenía en el 2024.

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