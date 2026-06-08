Óscar Rubina, presidente de la Junta de Propietarios de Gama Moda Plaza, manifestó que de manera continúa vienen reduciendo los niveles de vacancia en el mall, cuyo establecimiento han segmentado en tiendas dirigidas para el comercio tradicional y locales orientados al retail moderno. En este último , el representante precisó que se encuentran marcas como Metro, Dollarcity, Cinemark, Smart Fit, Tai Loy, entre otros.

“El power center (retail moderno) tiene un 11% de vacancia y tiendas tradicionales un 19%; esto equivale a unos 3,500 metros cuadrados (m2) en retail moderno disponible y unas 300 tiendas libres en el formato tradicional”, remarcó el vocero.

Tras el ingreso en el primer semestre de marcas como Starbucks y Dae Bak, el centro comercial mantiene conversaciones para la incorporación de al menos seis firmas de cara al cierre de año. De hecho, los esfuerzos están centrados en disminuir la desocupación, sin preferencias entre tiendas del segmento moderno y tradicional.

“No podemos adelantar las marcas con las que mantenemos conversaciones, pero el plan de aperturas es para retail moderno y las tiendas tradicionales. La intención en colocar por lo menos 1,000 m2 en nuestro formato moderno a través de diferentes operadores, los cuales pueden ser del rubro de comida o de servicios”, agregó.

Óscar Rubina, presidente de la Junta de Propietarios de Gama Moda Plaza. (Foto: GEC)

Capitalización de tiendas en mall

Rubina sostuvo que si bien en las tiendas tradicionales no se puede medir el desempeño de las ventas, dado que son datos que manejan de manera exclusiva los inquilinos; en el caso del retail moderno se tiene cuenta de un crecimiento de 19% en las transacciones del 2025 en comparación al 2024.

Dicho porcentaje involucra a un universo de marcas en las que se encuentran tiendas como KFC, Cinemark, Smart Fit, Tai Loy, Metro, Claro, Pikalo, entre otros.

“Somos una marca (Gama Moda Plaza) que ya tiene cierto posicionamiento y es que nuestra oferta es bastante variada, con diferentes categorías que no solo se reducen a la venta de ropa. En ese escenario, es innegable que operadores del retail moderno han sumado a la experiencia de compra y a un mayor flujo”, añadió.

En cuanto a una posible expansión del mall, Rubina dijo que hay espacio en el establecimiento para continuar creciendo, aunque ello solo sea posible una vez el centro comercial tenga un mínimo de disponibilidad y sujeto a la demanda.