¿Qué balance tiene del desarrollo de La Victoria en esta primera parte del año?

El distrito ha mejorado mucho en todos los aspectos. Desde la municipalidad venimos ejecutando diferentes obras de infraestructura en el distrito; además, hemos recuperado espacios públicos en zonas como Polvos Azules, los dameros A y B de Gamarra, entre otros lugares comerciales de importante afluencia.

Centrándonos en Gamarra, ¿cuál es la situación actual de Parque Cánepa?

Actualmente, la municipalidad tiene la administración del Parque Canepa, todo lo que son las 382 tiendas del semisótano. Tenemos un ingreso de aproximadamente S/ 1,000,000 mensual por el concepto de alquiler de este espacio, lo cual nos sirve para ejecutar obras.

¿Han mantenido los precios de arriendo que dejó la empresa Listos?

Hubo 212 tiendas a las que se les renovó el contrato con los precios que estuvieron trabajando, pero 170 locales pasaron a ocuparse vía proceso de subasta. Parque Cánepa se había convertido en un negocio inmobiliario, donde había personas que tenían 20 o 25 locales para subarrendar. Lo que hemos hecho es dar como máximo una tienda por locatario o dos (tiendas) cuando son empresas grandes.

Rubén Cano, alcalde de La Victoria. (Foto: Difusión)

¿Cuántas tiendas están desocupadas actualmente?

Tenemos 28 locales pendientes de alquiler, los cuales serán subastados públicamente este 31 de mayo. En realidad, se trata de locales que en las dos primeras subastas fueron colocados; sin embargo, posteriormente han sido devueltos por los arrendatarios.

¿Estos locatarios no alcanzaron sus expectativas de ventas?

Claro. Lo que pasa es que en la primera y segunda subasta que realizamos (setiembre 2024 y febrero 2025); un stand de cuatro o cinco metros cuadrados con un precio base de alquiler de US$ 500 mensual llegó a escalar en la puja incluso por encima de US$ 2,000. Entonces, si bien Parque Cánepa es una vitrina comercial en Gamarra, hay negocios que no pueden sostener ese precio de alquiler y en el tiempo han tenido que devolver las tiendas.

¿La municipalidad también tienen la administración del primer piso de Parque Cánepa?

No. La concesión de la parte de restaurantes y zona bancaria está bajo la administración de Inversiones La Sétima de Gamarra , cuya concesión es de 25 años y culmina en julio del 2026.

¿Se mantendrá esa concesión?

Hemos invitado a la empresa para iniciar negociaciones porque consideramos que debe existir un equilibrio económico entre ingresos y alquiler. En este caso, la concesionaria mensualmente paga US$ 8,100, pero creemos que podemos llegar a otro tipo de convenio, considerando que tenemos la ubicación de importantes cadenas de comida en el lugar.

¿Qué mejoras se están realizando en Parque Cánepa?

Después de 30 años sin mantenimiento, estamos implementando diferentes servicios. Hemos puesto las señaléticas, rociadores de agua, detectores de humo, aparatos contra incendios y próximamente también estará listo el aire acondicionado. Nuestra visión es tener un espacio moderno.

Alquiler de zona bancaria y restaurantes en Parque Cánepa es administrado por Inversiones La Sétima de Gamarra. (Foto: Difusión)

Más tiendas en Gamarra

¿Hay iniciativas para nuevas áreas comerciales en Gamarra?

Lo que actualmente está sucediendo en Gamarra es que ya no hay locales disponibles, entonces locales que tenían uno o dos pisos se están convirtiendo en edificios.

¿En qué zonas de Gamarra están construyendo?

En el jirón Antonio Bazo y en la Avenida Bausate y Meza hay galerías en ejecución, igual que en el Damero B de Gamarra, donde hay una fiebre de construcciones.

¿Cuántos permisos de construcción otorgó la municipalidad?

Alrededor de 15 en el Damero B (de la avenida Aviación a la avenida Parinacochas) y cuatro en construcción en el Damero A (de la avenida Aviación al jirón Huánuco). Son construcciones que pueden ir hasta los 14 pisos si están cerca de una avenida.

¿Cuál es la situación de estas iniciativas?

Algunos están en proyecto y otros en ejecución, trabajando sobre todo en los cimientos que es la etapa en la que más se suele demorar estas edificaciones.

¿Hay algún proyecto que la municipalidad planifique para la zona de Gamarra?

Según análisis realizados, Gamarra demanda de 2,000 a 2,100 estacionamientos para un tráfico de vehículos y de personas más fluido. Estamos buscando satisfacer este servicio y ver con qué áreas contamos, aunque todavía no hay nada concreto.

La Victoria, foco de inversión

A nivel inmobiliario, ¿Santa Catalina sigue siendo la zona de mayor apogeo inmobiliario dentro de La Victoria?

Así es. Específicamente lo que compromete las avenidas Nicolás Arriola, Javier Prado y Paseo de la República. Tenemos cerca de 25 proyectos en construcción, mientras que ocho están en proceso de revisión para otorgar la licencia de construcción en Santa Catalina.

¿Ha habido acercamientos de algún grupo empresarial para invertir en La Victoria?

Ha existido residentes de China y de otras nacionalidades —pero en menor medida— interesados en instalarse en zonas como Gamarra o Santa Catalina. La intención es desarrollar el rubro textil a partir de la importación.