¿Cuál es la situación del sector empresarial en La Victoria?

La recesión es evidente, pero La Victoria tiene el desarrollo de diversos rubros. Destacan sectores como textil, transportes, talleres, mercados, entre otros. Así, de enero a julio se han otorgado 5,133 licencias de funcionamiento, principalmente, entre negocios de textiles, restaurantes y comercio.

¿Qué inversiones privadas se tienen identificadas este año?

Específicamente, lo que tenemos todos los años son empresas inmobiliarias que empiezan proyectos en la zona cercana a las avenidas Javier Prado y Paseo de la República. Existe un auge de la construcción en la ciudad y La Victoria no es ajena a eso.

¿Cuántos proyectos inmobiliarios existen en La Victoria?

En ejecución tenemos 12 proyectos y cinco solicitudes para construcciones de más de 30 pisos, lo cual se está evaluando en torno a los impactos ambientales y de tránsito.

Los nuevos proyectos, ¿a qué zonas están llegando?

Son proyectos cercanos a la avenida Javier Prado, exactamente en la urbanización Santa Catalina. Y es que la proliferación de proyectos en esta zona se debe a su cercanía a los distritos de San Borja y San Isidro.

¿Cuánto se ha incrementado el precio del m2 en esta zona?

El precio definitivamente ha subido, pero es difícil poder precisar porque varía mucho. Cada propietario maneja estos montos.

Rubén Cano, alcalde de La Victoria.

Parque Cánepa

¿Cómo se resolverá la controversia en torno al Centro Comercial Parque Cánepa?

En 1994 el alcalde de La Victoria de aquel entonces concesionó por 30 años la administración del Centro Comercial Parque Canepa a la empresa Listos S.A.C. Este contrato venció el último 21 de julio; sin embargo, hemos recibido una medida cautelar de parte de Listos. Ellos aluden a una cláusula de preferencia, en caso la municipalidad, desee renovar contrato, lo cual no es el caso, pues la comuna será la que administre el espacio comercial en adelante.

¿Cuánto se recauda a través del Parque Cánepa?

El Parque Cánepa recibe de manera mensual US$ 300,000 en alquileres, mientras que la municipalidad solo percibe US$ 7,000. Siempre creímos que esto era desventajoso para la institución, pero hemos respetado el contrato hasta su término.

¿A cuánto asciende el alquiler de cada locatario?

El alquiler en la zona normalmente es de US$ 90 por metro cuadrado (m2), pero hay gente que subarrienda a precios mayores, como US$ 1,500 un stand de 5 m2; es decir, hay un negocio inmobiliario que es la causa por la que no quieren dejar la concesión. De los 383 establecimientos que existen, la mayor parte son de 5 m2 y algunas tiendas de 20 m2.

¿Cuál será la situación de los locatarios cuando el municipio tenga la administración?

Los 383 inquilinos del Parque Cánepa van a renovar su contrato en las mismas condiciones que tenían. Lo único que cambiará es la entidad a la que pagaban. El problema aquí es que la administración que tuvo el espacio todo este tiempo se quiere aprovechar y hacer un negocio inmobiliario.

¿No habrá reajustes en los alquileres?

En algún momento se va a regular esto, pero por ahora no queremos que haya impacto social. La prioridad es asegurar la permanencia de los comerciantes en las mismas condiciones por dos años. Posteriormente, se podrá negociar los alquileres, a la vez que repotenciamos las ventas. Ya consultamos con la Superintendencia de Bienes Nacionales y la ley nos permite mantener el alquiler, mientras tomamos posesión.

¿Qué hará la municipalidad con los US$ 300,000 mensuales que recaudará?

La Municipalidad Distrital de La Victoria requiere de recursos para mantener la seguridad, la limpieza, el ornato y combatir enfermedades (tuberculosis, anemia) en los lugares de más escasa economía. Somos una municipalidad endeudada que no tiene dinero para cubrir sus servicios elementales; además, del problema de la inseguridad con modalidades como el ‘gota a gota’, extorsión o mafias organizadas.

¿Ejecutarán mejoras en el Parque Cánepa?

Vamos a mejorar la seguridad y, sobre eso, empezar algunos proyectos para ventas. Hace poco lanzamos la marca Gamarra y el objetivo es que el emporio vuelva a exportar, a generar recursos nacionales.

¿Cuándo asumirán la gestión del Parque Cánepa?

Sabemos que la administración que no desea irse (del Parque Cánepa) está buscando empapelar el procedimiento para impedir que la municipalidad asuma la administración, pero nosotros vamos a tomar control del espacio. Necesitamos un procedimiento de ley, pidiendo las garantías policiales para poder intervenir. Apuntamos a que esto se solucione este mes, antes de la quincena.

Parque Cánepa fue administrado durante 30 años por empresa Listos. (Foto: Parque Cánepa)

Turismo y seguridad en La Victoria

¿Cuánto avanzado el circuito turístico que se iba a dar en las inmediaciones del Estadio Matute?

Ya estamos a aproximadamente un 70% y el objetivo es acabarlo este año. Es un recorrido que empieza en el Circuito Mágico del Agua, transita por el Estadio Nacional y llega al Estadio del Alianza Lima, donde habrá un restaurante y un museo en el que estará toda la historia de este club deportivo.

¿En qué consistirá este circuito?

Son aproximadamente 10 cuadras en las que se ubicaran nuevos comercios: boutiques, restaurantes, cafeterías, simulando lo que es Caminito en el Barrio La Boca en Argentina.

¿Qué medida tomarán para promover la inversión en esta zona?

Hemos ideado una reglamentación especial para esta zona, de modo de hacer productivas todas estas casas. El fin es que los propietarios tengan negocios de diferentes tipos en este perímetro, considerando que el valor de las viviendas también incrementará con este circuito.

¿Cuál es el valor de esta obra?

‘El Caminito’ está valorizado en aproximadamente S/ 12 millones y su financiamiento es asumido por la municipalidad. Este proyecto junto con la Huaca Santa Catalina serán nuestros dos corredores turísticos en La Victoria.

¿Habrá inversiones en seguridad?

Tenemos un proyecto de inversión pública de S/ 16 millones para la compra de 242 cámaras de seguridad, centros de control operativo, entre otros recursos que se adquirirán para el distrito. El financiamiento es por medio de un crédito suplementario aprobado y esperamos en este año tener el desembolso inicial de S/ 5 millones.

