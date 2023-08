Así lo adelantó el burgomaestre victoriano, Rubén Cano, quien señaló que actualmente se realizan 23 obras privadas con una inversión superior a los S/ 100 millones. Entre las edificaciones mencionó proyectos de departamentos, locales comerciales en Gamarra, así como almacenes.

“Hemos identificado la construcción de 11 locales, entre el damero A y B de Gamarra; la construcción de edificios en urbanizaciones, como Santa Catalina; y dos almacenes en avenida Parinacochas”, explicó.

Locales comerciales

Para el caso de Gamarra, los locales en construcción se ubican en los jirones Bazo con Humboldt; además, del jirón Italia.

En esa línea, la autoridad manifestó que, si bien, las ventas de Gamarra fueron seriamente afectadas por la pandemia del covid-19, la apuesta por el conglomerado continúa vigente; ello, reubicando a los comerciantes ambulantes en los pisos superiores de las galerías con locales aún vacantes.

“En galerías del damero A hemos reubicado a 800 ambulantes; y en el damero B a 580. Hemos conversado con los propietarios de los locales”, añadió.

Los espacios son ocupados por talleres de confecciones que, por lo general, se ubican a partir del tercer y cuarto piso con tamaños desde los 20 hasta los 300 metros cuadrados. “Los alquileres varían de acuerdo a la ubicación y extensión del local. Sin embargo, hoy tenemos locales que oscilan entre los US$ 100 y US$ 300, mientras que antes podían llegar incluso a los US$ 500″, agregó.

Potencial inmobiliario

Rubén Cano señaló que La Victoria es un distrito con oportunidades para crecer en el sector inmobiliario, tal como sucede con edificaciones ya instaladas o en construcción en urbanizaciones como Santa Catalina o en las avenidas Paseo de la República y Javier Prado. No obstante, reconoció que una limitante es la zonificación que posee el distrito.

“Hay algunos sitios donde no se puede intervenir por la zonificación; por ejemplo, en Santa Catalina y Balconcillo son zonas con densidad media, cuyas edificaciones (siempre que no sean avenidas principales y algunas excepciones) no pueden tener más de tres pisos”, indicó.

Pese a ello, Cano sostuvo que por ahora el ajuste de la zonificación no está en agenda, sobre todo, teniendo en consideración que hay lugares, cuyas redes de servicios básicos no están preparados para construcciones de mayor altura.

“Tenemos que prepararnos para recibir edificios de gran altura, porque corremos el riesgo de que los servicios colapsen ante la tugurización”, anotó.

Corredor gastronómico

La autoridad edil afirmó que actualmente se trabaja en la puesta en valor de aproximadamente ocho cuadras, que conciernen desde el Circuito Mágico del Agua hasta el denominado Estadio Matute. El objetivo es que este perímetro también sirva como contexto para el desarrollo empresarial de los vecinos de la zona.

“Estamos tras una meta ambiciosa de lograr 8,000 comercios a lo largo de este corredor, que pueden ser cafeterías, restaurantes, fuentes de soda o cualquier comercio vinculado a la gastronomía y al turismo. Este es un bulevar en el que ya estamos trabajando y cuyo nombre sería Caminito Íntimo”, expresó Cano.

El proyecto apunta a la peatonalización de la zona, a través de la colocación de adoquines, bancas, techos sol y sombra, macetas, tótem digital, cámaras de seguridad, entre otros. La inversión estimada bordea los S/ 22 millones.

“Otro de los lugares que también buscamos recuperar es la Huaca Santa Catalina, se trata de un sitio arqueológico que muchos ni siquiera conocen. De hecho, ese es nuestro primer corredor turístico, que requiere de más promoción”, finalizó.

Otrosí digo

Formalización

A cierre de año, Cano proyecta entregar 10,000 licencias de funcionamiento. Por el momento, los certificados entregados están cerca de los 5,000, teniendo como principales beneficiarios a comerciantes de conglomerados como Gamarra y Polvos Azules.

LEA TAMBIÉN: Gamarra solicita al Congreso aprobar ley que impide cierre arbitrario de negocios

SOBRE EL AUTOR Mayumi García Bachiller en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Santa. Con 11 años de experiencia profesional en comunicación escrita y digital. Trabaja en el Diario Gestión desde noviembre del 2021. Laboró anteriormente en la Sociedad Nacional de Industrias y el diario La Industria de Chimbote.