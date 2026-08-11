El gigante del streaming Spotify Technologies SA anunció este martes que lanzará a mediados de septiembre una nueva etiqueta de “Persona IA” para identificar claramente a los creadores de contenido que no son personas reales, sino generados por inteligencia artificial (IA).

La empresa permitirá que los artistas identifiquen sus creaciones como generadas por inteligencia artificial a partir del 11 de agosto, y las etiquetas comenzarán a aparecer en las canciones desde mediados de septiembre.

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“Los oyentes nos han dicho claramente que no les gusta ver un perfil de artista que parece humano, para luego descubrir que la persona es generada por IA”, anunció la firma en un comunicado.

La medida constituye el más reciente esfuerzo de la empresa sueca por ser transparente acerca de cómo se produce la música en su plataforma, en medio de la creciente preocupación en la industria musical por el contenido generado por IA.

El mayor servicio de streaming de música del mundo dijo que quiere que los usuarios sepan qué canciones fueron creadas por artistas reales y cuáles fueron generadas artificialmente. La empresa no recomendará canciones etiquetadas como AI Personas en listas de reproducción sugeridas, salvo que el suscriptor elija específicamente recibirlas.(Foto: Freepik)

En abril, la compañía lanzó su etiqueta “Verificado por Spotify”, que indica que un perfil ha sido revisado y cumple con el estándar de autenticidad.

“Además de los perfiles de artistas que se declaren como Personas IA, también empezaremos a aplicar esas insignias a los perfiles pertinentes”, señaló la empresa.

Spotify añadió que no incluirá a las identificadas como “Personas IA” en recomendaciones editoriales ni personalizadas, a menos que un determinado usuario siga a uno de esos creadores ficticios.

“Los oyentes nos han dejado claro que no les gusta encontrar un perfil de artista que parece humano y descubrir después que la identidad fue generada con inteligencia artificial”.

Los usuarios podrán marcar las canciones que consideren generadas por inteligencia artificial. Los artistas que crean que sus canciones fueron etiquetadas incorrectamente como creadas con IA tendrán la posibilidad de apelar.

La industria musical ha estado lidiando con esta nueva tecnología, que permite a personas sin experiencia musical crear canciones con sonido profesional en cuestión de segundos. El año pasado, una banda falsa llamada Velvet Sundown abrió un debate sobre la transparencia cuando las reproducciones de su música despegaron y sus creadores incluso distribuyeron imágenes generadas con inteligencia artificial de los músicos ficticios.

Spotify ha estado incorporando una serie de productos relacionados con la inteligencia artificial, entre ellos AI Credits, que permite a los artistas identificar cómo utilizaron la IA en sus obras.

Elaborado con información de AFP y Bloomberg