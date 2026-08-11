El consumo de los hogares peruanos volvió a tomar impulso en julio, luego de la moderación que había registrado desde marzo, informó BBVA Research. (Imagen: Magnific)
El consumo de los hogares peruanos volvió a tomar impulso en julio, luego de la moderación que había registrado desde marzo, informó BBVA Research. (Imagen: Magnific)
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Guadalupe Gamboa
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Luego de cinco meses de desaceleración, el consumo de los hogares peruanos avanzó a un mejor ritmo en julio. El Índice Big Data de Consumo Privado de BBVA Research -que mide el uso de tarjetas y los retiros de efectivo, ajustados por inflación- creció 8.9% el mes pasado.

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