Con este resultado, el gasto de las familias volvió a tomar algo de impulso, tras la normalización por el agotamiento de los retiros de fondos previsionales del 2025 que siguieron teniendo efecto hasta el primer trimestre de este año.

De acuerdo con el reporte, este avance en el nivel de consumo se da principalmente ante una mayor confianza del consumidor, indicador medido por Apoyo Consultoría, que volvió a ser optimista en julio luego de varios meses en posición pesimista. La mejora podría estar asociada al fin del periodo electoral, indicó Vanessa Belapatiño, economista senior de BBVA Research.

“Es posible [que esté relacionado con el resultado de las elecciones]. [...] Vale decir que, dentro del indicador de confianza del consumidor, lo que más se ha recuperado es el de situación del trabajo presente. Además, también ha mejorado la confianza del empresariado”, comentó a Gestión.

Durante el mes también resaltó la fortaleza del mercado laboral con mayor creación de empleo formal, así como un aumento de ingresos solo en Lima Metropolitana. A ello se suma el crecimiento del crédito de consumo, que sigue avanzando a tasas de dos dígitos.

No se puede dejar de lado que julio es un mes donde los trabajadores formales reciben gratificación, por lo que podría haber dado también ánimos para gastar.

Sin embargo, el poder adquisitivo de las familias sigue viéndose afectado por el aumento de la inflación, que llegó a más de 4% en julio, fuera de la meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). De hecho, la entidad monetaria estima que los precios se mantenga al alza en los próximos meses debido a los altos precios internacionales del petróleo como consecuencia del conflicto en Medio Oriente.

Pese a ello, Belapatiño considera que en agosto el consumo se mantendría sólido y descartó que pueda generarse una nueva desaceleración en los próximos meses.

“Es posible que algunos componentes de la canasta de menor peso se vean afectados por El Niño, situación que hasta el momento no se ha vislumbrado de manera amplia. Ahora lo que más está pesando en el incremento de la inflación es transportes y posiblemente se mantenga en niveles altos en los próximos meses mellando un poco el consumo, pero no de una manera tan fuerte como para que la lleve a desacelerarse nuevamente”, indicó.

Aunque el alza de precios viene afectando el poder adquisitivo de los hogares, no ha impedido que el gasto mantenga un crecimiento elevado.

¿En qué gastaron más los peruanos?

Si solo se consideran las compras con tarjetas de crédito y débito -que representan el 76% de las transacciones que hicieron los peruanos este mes-, el mes pasado se aceleró el consumo principalmente en tres rubros: Turismo, Entretenimiento, y Moda y belleza. Esto evidenciaría una mayor disposición de los hogares a destinar recursos a categorías que van más allá de los gastos esenciales.

“En julio, por lo menos por el lado formal, hay un ingreso extra por las gratificaciones. Además, en el mismo mes del año pasado se alcanzó una tasa de crecimiento bastante moderada. Puede ser que estos tres rubros no esenciales también estén impactados [positivamente] por tratarse de un mes con varios feriados”, señaló Belapatiño.

Durante el mes, el gasto turístico creció 11.2% en promedio, impulsado por un incremento en las compras de pasajes aéreos y la recuperación de la demanda de excursiones. Ambos servicios representan casi S/ 7 de cada S/ 10 del consumo de la categoría.

En cuanto a entretenimiento, el rubro pasó de un crecimiento prácticamente nulo a un avance de 17.7%. Este gasto incluyó una mayor demanda en casinos y loterías, así como en cine, teatro y espectáculos.

La recuperación del consumo también se observa en moda y belleza, que creció 12.3% por mayor uso de servicios de salones de belleza y spa, que concentró el 82% del gasto de este rubro.

El mes pasado se aceleró el consumo principalmente en tres rubros: Turismo, Entretenimiento, y Moda y belleza.

¿Cómo va el consumo en productos y servicios esenciales?

Por el contrario, se observa que el consumo se redujo en la mayoría de las categorías, principalmente en varios asociados a bienes o servicios básicos.

Durante julio las compras de alimentos se redujeron en 2.2%, su segunda caída mensual consecutiva. La demanda de estos productos se evidenció por menores transacciones en los supermercados, donde se produce más de la mitad del gasto, al mismo tiempo que el consumo en restaurantes se desaceleraba nuevamente.

Una categoría que sigue en rojo, pero “menos hundida” es la de Educación, que pasó de caer 5.5% a una caída de 0.9% en julio. Aunque el gasto en academias, cursos online y talleres volvió a reducirse, los pagos en universidades e institutos vienen recuperándose, lo que impulsa al sector debido a que representa S/ 7 de cada S/ 10 de su consumo.

A partir del próximo mes ya podría verse un resultado positivo tras las dos caídas consecutivas que ha venido enfrentando, indicó la economista de BBVA Research.

“En educación, agosto normalmente es un mes más importante que los anteriores porque es cuando empiezan las inscripciones en universidades y ciclos en general de muchos centros educativos”, refirió.

Mientras unos rubros están en camino a recuperar sus niveles de consumo, otros van desacelerándose, como en el caso del rubro de Salud, cuyo gasto pasó de crecer 12% en junio a solo 9.3% en julio debido a menores transacciones en los hospitales, clínicas, farmacias y boticas.

Un caso similar es el de transporte, donde el consumo avanza a un menor ritmo, pasando de crecer 26.9% a solo 25% durante el mes pasado. Si bien se vio un aumento del gasto combustible, se viene desacelerando la demanda por taxis y pedidos de delivery.

Asimismo, se observó una desaceleración en las compras de la categoría “hogar” así como en el rubro “otras compras”, que incluye transacciones en tiendas por departamento, productos electrónicos, juegos y videojuegos, fotografía, entre otros.