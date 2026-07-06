Los peruanos incrementaron sus visitas a restaurantes durante los primeros meses del año. Entre enero y abril del 2026, la actividad de restaurantes acumuló un crecimiento de 5.71%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según reportaron, el impulso en la mayor asistencia a establecimientos gastronómicos está asociado a los feriados de estos meses, así como por la realización de ferias culinarias y las promociones aplicadas por los negocios.

Solo en abril, el sector registró un avance de 4.56% frente al mismo mes del 2025, manteniendo la tendencia durante el inicio del segundo trimestre.

El grupo de restaurantes creció 4.09% en abril, ante mayores ventas en pollerías, establecimientos de comida rápida, sandwicherías, restaurantes de carnes y parrillas, locales de comida internacional y cevicherías.

De acuerdo con el INEI, este resultado estuvo asociado a una mayor concurrencia de público durante el feriado largo por Semana Santa, seguido de actividades como el Día Internacional del Helado y eventos gastronómicos realizados en distintas ciudades del país, entre ellos la Feria del Dulce Peruano 2026 en Lima, “Trujillo, Tradición y Sabor” en Trujillo y la Feria Nación Wanka 2026 en Huancayo.

La mayor demanda en restaurantes también atribuyó este comportamiento a promociones, descuentos mediante cupones electrónicos y la digitalización de procesos implementada por estos establecimientos.

Servicios para empresas también crecieron

Las otras actividades de servicio de comidas avanzaron 5.07% en abril ante el dinamismo de los concesionarios de alimentos, que ampliaron sus servicios mediante la renovación y apertura de contratos en universidades, colegios, hospitales, clínicas, empresas industriales, mineras, cementeras y ministerios.

A ello se sumó el mayor suministro de comidas para empresas de transporte, favorecido por una mayor frecuencia de viajes en líneas aéreas y terrestres durante festividades religiosas y eventos que impulsaron el turismo interno.

En tanto, el servicio de catering alcanzó un crecimiento de 11.29% por una mayor contratación de servicios de preparación y distribución de alimentos para eventos corporativos, conferencias, reuniones de directorio, actividades de integración, aniversarios, matrimonios, baby showers y celebraciones de cumpleaños.

Por otro lado, se reportó que el servicio de bebidas aumentó en 6.76% en abril, impulsado por el desempeño de cafeterías, bares y discotecas. En este caso, indicó el INEI, influyeron promociones como barra libre y happy hour, además de conciertos en vivo y fiestas.