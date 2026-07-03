El proceso electoral en el Perú trajo consigo incertidumbre para las empresas, al menos, para el corto plazo. Sin embargo, esto ya se habría disipado y las cifras así lo reflejan.

Tras dos meses (abril y mayo) de estar en terreno negativo, nuevamente hay optimismo sobre la economía a 3 meses., según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de junio, publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este indicador subió a 55.5 puntos el mes pasado (más de 50 puntos es tramo positivo).

Sobre la economía a 12 meses, es decir, hasta mediados del próximo año, las expectativas ya eran optimistas y ha aumentado: pasó de 55.9 a 68.6 puntos en un mes. Es más, esta es la primera vez en cinco meses que se supera los 60 puntos.

Cabe recordar que el último 29 de junio, finalmente el conteo de votos de la ONPE llegó al 100% y se pudo conocer, con claridad, que Keiko Fujimori había alcanzado el 50.135% de los votos.

Contratar e invertir: optimismo sube

Sobre contratar personal e invertir a 3 y 12 meses, dos indicadores relevantes especialmente en el contexto en el que estamos, el optimismo sigue en aumento.

Por ejemplo, las expectativas para aumentar planilla subieron ligeramente para el corto plazo: de 53.2 a 54.6, pero a 12 meses hubo un despegue: de 59.0 a 63.0.