Retorna optimismo sobre la economía 3 meses.
Retorna optimismo sobre la economía 3 meses.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube

El proceso electoral en el Perú trajo consigo incertidumbre para las empresas, al menos, para el corto plazo. Sin embargo, esto ya se habría disipado y las cifras así lo reflejan.

Tras dos meses (abril y mayo) de estar en terreno negativo, nuevamente hay optimismo sobre la economía a 3 meses., según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de junio, publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este indicador subió a 55.5 puntos el mes pasado (más de 50 puntos es tramo positivo).

Sobre la economía a 12 meses, es decir, hasta mediados del próximo año, las expectativas ya eran optimistas y ha aumentado: pasó de 55.9 a 68.6 puntos en un mes. Es más, esta es la primera vez en cinco meses que se supera los 60 puntos.

Contratar e invertir: optimismo sube

Sobre contratar personal e invertir a 3 y 12 meses, dos indicadores relevantes especialmente en el contexto en el que estamos, el optimismo sigue en aumento.

Por ejemplo, las expectativas para aumentar planilla subieron ligeramente para el corto plazo: de 53.2 a 54.6, pero a 12 meses hubo un despegue: de 59.0 a 63.0.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.