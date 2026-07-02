De la revisión que hizo Gestión del documento, se pudo identificar que son más de 100 las intervenciones en proyectos de infraestructura que Fujimori impulsaría en su administración. Si bien están diversificados en varios sectores, hay que precisar que gran parte de ellos no representan iniciativas nuevas, si no más bien modernizaciones o mantenimientos.

¿Cuáles son los proyectos más destacados que podrían hacerse realidad primero y cómo planea financiarlos Fujimori en su Gobierno? En esta nota exploramos las posibilidades reales de ello.

¿Poca novedad?

Todas las obras mencionadas pueden agruparse en hasta 5 sectores: seguridad, transportes y comunicaciones; agricultura y riego; energía y minería; y sectores sociales (salud, educación y agua). Haciendo un paneo veloz de los más destacados en cada rubro, queda claro que la gran mayoría de ellos no son proyectos nuevos.

En seguridad, por ejemplo, figura la construcción de 8 penales, de diferente nivel: máxima seguridad, “estándar modulares” y uno “especializado para jóvenes infractores”. Estas promesas pueden considerarse nuevas, pero no podría decirse lo mismo en otros sectores, donde se resalta más bien la continuidad de proyectos que ya “sonaron” en este último quinquenio.

Este es el caso, por ejemplo, de iniciativas como los accesos definitivos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), la Nueva Carretera Central (NCC) o la culminación de proyectos que llevan más de una década en ejecución como es el caso de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

“No abundan proyectos nuevos. Eso no lo digo a son de crítica, es así como tiene que ser. No hay que inventar nuevas soluciones cuando ya otros gobiernos incumplieron las salidas planteadas o siguen aún en discusión. Ese es el reto de la nueva gestión”, consideró al respecto Juan José Cárdenas, socio experto en infraestructura de Damma Legal Advisors.

Ello no quita que sí haya presencia de proyectos inéditos en el listado de Fujimori. Se mencionan, por ejemplo, iniciativas de conectividad aérea y vial especialmente fuera de Lima. El plan de FP plantea, en ese sentido, construir hasta 7 aeropuertos nuevos en regiones como Oxampampa, Tingo María y Puno y ejecutar líneas de metro en Piura, Trujillo y Arequipa.

A criterio del economista Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, si bien la apuesta es bastante ambiciosa, será bastante complicado llegar hasta la ejecución de dichos proyectos incluso si Fujimori logra mantenerse en el poder 5 años.

“El contexto general es de restricción fiscal y, tomándolo en cuenta, será muy difícil gestionar incrementos adicionales de gasto en ausencia de mejoras en la recaudación. Eso haría falta también, sino serán promesas que quedarán desatendidas”, advirtió.

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Los que podrían hacerse realidad primero

Como planteó Odar, lo cierto es que FP deberá hilar fino para financiar sus proyectos promesa. El plan de gobierno considera elevar el crecimiento de Perú hasta el 6% para 2030, apoyándose en una reforma tributaria, pero también considera un “endeudamiento responsable” de hasta 1% del PBI para ejecutar proyectos con alto retorno social, así como seguir impulsando modalidades de inversión como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras Por Impuestos (OxI).

Bajo ese abanico de opciones, los especialistas consultados consideraron que no existe un orden de prelación predefinido para priorizar un grupo de proyectos sobre otros. Cárdenas, por ejemplo, cree que muchas de las propuestas en infraestructura podrían variar o sincerarse. Una de ellas podría ser los metros regionales.

“Una ciudad no funciona solo con metros. Entonces, primero hagamos lo más viable: el sistema de transporte público terrestre con buses, similar al Metropolitano. Luego puede verse si en el futuro se necesita y es económicamente sostenible un sistema de metros sostenible en regiones”, sostuvo.

Contrario a ello, proyectos como los vinculados a Escuelas Bicentenario podrían concretarse con mayor velocidad. Otro frente será aquellos proyectos que implican negociaciones con concesionarios.

El plan de gobierno de Fuerza Popular menciona recurrentemente los proyectos aeroportuarios. Foto: GEC.

“Hay APP mencionadas [en el plan de gobierno] que ya están licitadas, eso puede avanzar muy rápido. Lo mismo con los sectores sociales, salud, educación y saneamiento, donde pueden combinarse modalidades. El tercer grupo serían los aeropuertos regionales ya existentes. El plan de FP busca modernizar los 17 ya concesionados”, recalcó Cárdenas.

Por su parte, Odar refirió que Fujimori podría escoger hasta tres proyectos como los prioritarios en su gestión, de tal forma que convenza a inversores privados de sumarse al resto de la lista prometida al demostrar resultados en grandes retos.

“El primero es los accesos al AIJCH, porque es la primera imagen al turista; luego avanzar la NCC; y otro es la optimización operativa de la Refinería de Talara. Si se definen esos proyectos en los primeros 12 meses, yo creo que daría claridad sobre la visión de gobierno y generaría atractivo hacia otras obras”, detalló.

Ello no quita, agregó Odar, que la atención de emergencias inmediatas no postergue el financiamiento de esas y otras grandes iniciativas de infraestructura. “Este año será la atención del Fenómeno El Niño (FEN). Eso podría generar que estos proyectos, necesarios para el Perú, se posterguen por insuficientes recursos para atenderlo todo. Solo el FEN presionará al alza el nivel de deuda más allá del 1% del PBI”, estimó.

Otras decisiones por tomar

En un gobierno de 5 años, el fujimorismo tendrá la oportunidad de zanjar discusiones y tomar decisiones que postergaron este quinquenio en materia de infraestructura por la inestabilidad política.

Una de ellas, recordó Cárdenas, es pasar de que el Estado garantice no solo la ejecución de varias de las obras, sino ir un paso más allá: definir la modalidad para la operación y mantenimiento de varios megaproyectos, previa a su construcción, combinando modalidades, un paso que no logró dar ningún Ejecutivo reciente.

Otra, sumó Odar, está vinculada a la gestión de esta cartera de proyectos para que el Estado no demore en entregar permisos y autorizaciones. En el gobierno de Dina Boluarte se intentó impulsar un Ministerio de Infraestructura con ese fin, propuesta que el plan de FP no incluye.

En su lugar Fujimori plantea programas especializados, entre ellos el “Programa Nacional de Infraestructura del Campo” y el “Programa Reactivación”, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, para destrabar obras paralizadas.