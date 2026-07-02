En un eventual gobierno que dure 5 años, el fujimorismo tendrá la oportunidad de zanjar discusiones y tomar decisiones que postergaron este quinquenio en materia de infraestructura por la inestabilidad política. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
En un eventual gobierno que dure 5 años, el fujimorismo tendrá la oportunidad de zanjar discusiones y tomar decisiones que postergaron este quinquenio en materia de infraestructura por la inestabilidad política. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Luego de intentarlo cuatro veces, Keiko Fujimori asumirá la presidencia del Perú el próximo 28 de julio. Con la expectativa de tener un mandato de 5 años, la lideresa de Fuerza Popular (FP) tendrá la misión de cumplir las promesas planteadas en el plan de gobierno de su partido.

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