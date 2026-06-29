Tras finalizar el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que da como resultado ganadora a Keiko Fujimori como presidenta electa, diversas reacciones de personalidades del ámbito político y social se pronunciaron.

María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso y congresista de la bancada de Acción Popular, saludó el respaldo que obtuvo Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

“Confío en que esta nueva etapa permita fortalecer nuestra democracia, promover la unidad de todos los peruanos y construir los consensos que el Perú necesita para avanzar con estabilidad, desarrollo y respeto a las instituciones“, escribió en su cuenta en la red social X.

Por su parte, el expresidente encargado, José Jerí, saludó también por haber alcanzado el primero lugar en los comicios.

“En sus decisiones recae ahora nuestro presente y futuro. Cuídelo, únanos y haga grande nuestra patria. Le tengo fe“, señaló.

En tanto, Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe (ALC), saludó el triunfo de Fujimori.

“En @BancoMundialLAC valoramos profundamente nuestra sólida alianza con el Perú y esperamos seguir acompañando sus esfuerzos para impulsar un crecimiento económico que genere más oportunidades, atraiga inversiones, fortalezca los servicios y cree más empleos”, indicó en X.

Muchas felicidades a @KeikoFujimori, presidenta electa del Perú. Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al servicio de su país y de todos los peruanos.



En @BancoMundialLAC valoramos profundamente nuestra sólida alianza con el Perú y esperamos seguir acompañando sus… pic.twitter.com/A6sCYlxVC0 — Susana Cordeiro Guerra (@scordeiroguerra) June 29, 2026

Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Dina Boluarte, también felicitó a Fujimori por el resultado obtenido y le deseo éxitos en una futura gestión.

“Tiene el equipo y las credenciales para gobernar el Perú, siempre por la senda de la democracia y la separación de poderes”, puntualizó.

En el ámbito internacional, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, saludó el triunfo de Fujimori y por una nueva “etapa que se abre para el pueblo peruano”.

“Expreso mi respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano y mi compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones, en beneficio de nuestros pueblos”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

Felicito a la presidenta electa del Perú, @KeikoFujimori , por la confianza otorgada por el pueblo peruano en las urnas y por esta nueva etapa que se abre para el país hermano!



Expreso mi respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano y mi compromiso de seguir… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) June 29, 2026

Gabinete con izquierda moderna

En la víspera, el candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó que un eventual gobierno de Keiko Fujimori buscará formar un gabinete caracterizado por la apertura política y técnica.

Galarreta señaló que un posible gabinete de Fujimori, administración que empezaría el 28 de julio, pretende integrar a diversos sectores, incluso de corrientes ideológicas tradicionalmente opuestas al fujimorismo, para enfrentar las urgencias del país.

Precisó que el objetivo de Fujimori es conformar un equipo que combine experiencia política con solvencia tecnocrática, abierto a cuadros de distintos sectores que compartan objetivos de desarrollo nacional.

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“Yo también he hablado incluso que hay una izquierda moderna que podría participar”, señaló Galarreta en una entrevista en Punto Final.

Sobre si el partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto representa a esa “izquierda moderna” que podría sumarse al gobierno fujimorista, Galarreta recordó que dicho partido ha anunciado que no participará del gabinete.

Asimismo, respecto a los posibles integrantes del primer Consejo de Ministros, destacó la importancia de contar con figuras que tengan tanto perfil político como conocimiento técnico para manejar carteras estratégicas. Aunque evitó detallar la estructura final del gabinete, mencionó que ya existen economistas y especialistas colaborando en los equipos de transferencia y en el plan de gobierno.

“Ojalá que esté Lucho Carranza, te digo ojalá, porque como te digo yo creo que falta ya aterrizar las conversaciones”, señaló.

Finalmente, indicó que profesionales como Marco Vinelli, coordinador del plan de gobierno, ya están liderando los grupos que recibirán información de los ministerios, con el objetivo de asegurar que la gestión no se detenga desde el primer día.

El candidato a vicepresidente mencionó que ya existen economistas y especialistas colaborando en los equipos de transferencia. (Foto: GEC)



