El Perú se ha convertido en una pieza estratégica dentro de la política exterior de Estados Unidos. Así lo aseguró el embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, quien afirmó que el gobierno de Donald Trump considera al país como un actor fundamental para la estabilidad regional, el comercio y la seguridad en el hemisferio occidental.

“Se vienen nuevos tiempos para Perú, es un nuevo día con el presidente Trump y la nueva administración del Perú”, declaró Navarro en entrevista con Panorama, donde destacó el interés de Washington por fortalecer su relación cn nuestro país.

Según el diplomático, el presidente estadounidense mantiene una atención especial sobre el Perú debido a su ubicación geográfica y al peso de sectores como la agricultura, la minería, los textiles y el turismo.

“Trump está muy enfocado en Perú. En diciembre del año pasado el presidente sacó la Política Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que pone bien claro que el hemisferio occidental es lo más importante para los Estados Unidos”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Embajador Bernie Navarro entrega ayuda humanitaria en Arequipa

Añadió que “Perú es clave en ese contexto, es clave por donde está situado en el continente, es clave para la estabilidad de la región y es clave para el comercio”.

Preocupación por la pesca ilegal y la presencia china

Navarro también expresó su preocupación por la pesca ilegal en aguas peruanas y relató su reciente visita a la localidad de Pucusana para conocer de cerca la situación de los pescadores artesanales.

“Soy pescador recreativo, me encanta la pesca y a mi familia también. Desde que llegué tenía la inquietud de saber qué estaba pasando con los pescadores en Perú y con esta pesca ilegal. Quería verlo de primera mano y eso fue lo que hicimos”, comentó.

El embajador señaló que constató las dificultades que enfrenta el sector pesquero debido a lo que calificó como una competencia desleal.

“La vida del pescador es muy difícil. Se despiertan a las dos o tres de la mañana para empezar su trabajo y llegan al mar sin encontrar la pesca que buscan porque la competencia desleal, la pesca china está pasando. Es preocupante para la industria y para el Perú”, manifestó.

Si bien dijo que Estados Unidos hace mucho comercio con China, pues es un país muy importante para los Estados Unidos para comerciar, cuestionó la supuesta influencia de China en actividades consideradas estratégicas para el Perú.

“Lo que no puede pasar es que los activos críticos y el ecosistema del Perú se entreguen a un país del extremo hemisférico, que no está en los mejores intereses del hemisferio”, afirmó.

Chancay bajo observación

El diplomático también se refirió al megapuerto de Chancay y señaló que existen reportes de la Contraloría que deben ser analizados con atención.

“Estamos viendo reportes que salieron de la Contraloría que son bien preocupantes. Tenemos que poner mucho ojo en los temas que están pasando con China y la competencia desleal. Estados Unidos siempre va a estar al frente de estos temas”, indicó.

Bernie Navarro revela que ya invitó a Trump a visitar el país. (EFE/EPA/BONNIE CASH)

Invitación a Trump para visitar el Perú

Navarro reveló además que ya extendió una invitación formal a Donald Trump para que visite el Perú.

“Claro, lo he invitado a venir y vamos a ver qué pasa después de las elecciones para ver quién viene a visitar el Perú”, señaló.

El embajador destacó que muy rara vez un presidente norteamericano ha escogido un embajador político para el Perú y eso es un señalamiento de que el país es importante.