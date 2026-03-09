El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, llegó este lunes a Arequipa para entregar ayuda humanitaria a las familias afectadas por los huaicos y el desborde de la torrentera Chullo.
Durante su visita, entregó víveres, frazadas y otros insumos básicos a damnificados en complejos habitacionales como Berisol y Flora Tristán, junto a autoridades locales.
Ha recorrido zonas afectadas por lluvias y huaicos, dialogando con vecinos sobre sus necesidades más urgentes.
Además, ha reiterado que EE.UU. mantendrá su apoyo al Perú y a las áreas damnificadas, destacando la “relación de 200 años como socios” entre ambos países.
La Municipalidad Provincial de Arequipa lo declaró huésped ilustre, en reconocimiento a la contribución y solidaridad mostradas tras la emergencia.