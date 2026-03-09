Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El para entregar ayuda humanitaria a las familias afectadas por los huaicos y el desborde de la torrentera Chullo.

Durante su visita, entregó víveres, frazadas y otros insumos básicos a damnificados en complejos habitacionales como Berisol y Flora Tristán, junto a autoridades locales.

LEA TAMBIÉN: El Niño: Mindef reporta que más de la mitad de distritos en el Perú está en estado de emergencia

Ha recorrido zonas afectadas por lluvias y huaicos, dialogando con vecinos sobre sus necesidades más urgentes.

Además, ha reiterado que EE.UU. mantendrá su apoyo al Perú y a las áreas damnificadas, destacando la “relación de 200 años como socios” entre ambos países.

La Municipalidad Provincial de Arequipa lo declaró huésped ilustre, en reconocimiento a la contribución y solidaridad mostradas tras la emergencia.

TE PUEDE INTERESAR

José María Balcázar se reunió con el embajador Bernie Navarro, ¿qué acuerdos cerraron?
Bernie Navarro, nuevo embajador de Estados Unidos,llegó al Perú para iniciar misión diplomática
Bernie Navarro, el perfil del nuevo embajador de EE.UU. en Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.