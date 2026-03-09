El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, llegó este lunes a Arequipa para entregar ayuda humanitaria a las familias afectadas por los huaicos y el desborde de la torrentera Chullo.

Durante su visita, entregó víveres, frazadas y otros insumos básicos a damnificados en complejos habitacionales como Berisol y Flora Tristán, junto a autoridades locales.

Ha recorrido zonas afectadas por lluvias y huaicos, dialogando con vecinos sobre sus necesidades más urgentes.

#EnVivo



Bernie Navarro, embajador de EE.UU. en Perú, en zona afectada por huaicos en Arequipa: Hemos estado aquí 200 años de socios y vamos a seguir dando apoyo a los damnificados



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/ILbzieW1AL — Canal N (@canalN_) March 9, 2026

Además, ha reiterado que EE.UU. mantendrá su apoyo al Perú y a las áreas damnificadas, destacando la “relación de 200 años como socios” entre ambos países.

La Municipalidad Provincial de Arequipa lo declaró huésped ilustre, en reconocimiento a la contribución y solidaridad mostradas tras la emergencia.