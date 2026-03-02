El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión este martes 2 de marzo con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro.

Durante este segundo encuentro —el primero realizado el 20 de febrero— ambos funcionarios ratificaron los lazos de cooperación bilateral y ratificaron el interés común para el desarrollo y estabilidad de nuestra región.

Según Presidencia, se reafirmó la voluntad de mantener la “asociación estratégica” entre ambos países, enfocándose en “materia de seguridad, defensa y promoción de inversiones estratégicas”.

Además, se abordó la importancia del proceso electoral de cara a la fiesta democrática de este 12 de abril.

Bernie Navarro y José María Balcázar se reunieron en Palacio. Foto: X.

“Se conversó sobre la importancia de que el Proceso Electoral 2026 en el exterior se realice de manera segura y ordenada, en especial en los Estados Unidos, donde se encuentra la mayor comunidad de connacionales votantes”, añadieron.

Vale añadir que el embajador Bernie Navarro lleva un rol muy activo en las redes sociales, particularmente X, donde opina abiertamente sobre diversos asuntos vinculados al desarrollo del Perú.