Es la segunda reunión entre el embajador Bernie Navarro y el presidente José María Balcázar. Foto: Presidencia
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El presidente José María Balcázar

Durante este segundo encuentro —el primero realizado el 20 de febrero— ambos funcionarios ratificaron los lazos de cooperación bilateral y ratificaron el interés común para el desarrollo y estabilidad de nuestra región.

Según Presidencia, se reafirmó la voluntad de mantener la “asociación estratégica” entre ambos países, enfocándose en “materia de seguridad, defensa y promoción de inversiones estratégicas”.

Además, se abordó la importancia del proceso electoral de cara a la fiesta democrática de este 12 de abril.

Bernie Navarro y José María Balcázar se reunieron en Palacio. Foto: X.

“Se conversó sobre la importancia de que el Proceso Electoral 2026 en el exterior se realice de manera segura y ordenada, en especial en los Estados Unidos, donde se encuentra la mayor comunidad de connacionales votantes”, añadieron.

