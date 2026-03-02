La minera australiana Patriot Resources anunció su primera estimación de recursos para el proyecto Tassa, ubicado en la región Moquegua, en el sur del Perú, reportando un total de 31.4 millones de onzas equivalentes de plata (AgEq).

La estimación fue realizada bajo el estándar internacional JORC 2012 y comprende 18.53 millones de toneladas con una ley promedio de 52.68 gramos por tonelada de plata equivalente, resultado de 26 perforaciones diamantinas que suman 8,474 metros de exploración.

Del total estimado, aproximadamente 25.5 millones de onzas corresponden a plata contenida, mientras que el resto incluye oro, cobre, plomo y zinc. La plata representa cerca del 81% del valor del metal contenido en el recurso.

El proyecto Tassa se ubica en el distrito de Ubinas, provincia de Sánchez Cerro. Patriot adquirió el activo el año pasado y ahora avanza en su consolidación técnica como parte de su estrategia de crecimiento en metales preciosos.

Potencial de expansión y próximos pasos en Tassa

Además del recurso inicial estimado para el proyecto Tassa, Patriot definió un objetivo de exploración adicional que podría elevar el potencial del yacimiento a un rango de entre 40 millones y 87 millones de onzas equivalentes de plata, sujeto a nuevas perforaciones y validaciones técnicas.

El proyecto Tassa se ubica en el distrito de Ubinas, zona con actividad minera histórica en el sur del Perú. (Foto referencial).

El sistema mineralizado se extiende a lo largo de una tendencia estructural de 2.8 kilómetros y permanece poco perforado, lo que, según la compañía, deja margen para ampliar la estimación actual con nuevas campañas.

La mineralización identificada permanece abierta lateralmente y en profundidad. Patriot prevé ejecutar en 2026 nuevos programas de perforación para expandir y mejorar la definición del recurso.

El presidente ejecutivo de Patriot, Hugh Warner, señaló que este hito representa un paso relevante dentro de la estrategia de la compañía para consolidar activos de metales preciosos en jurisdicciones con potencial geológico. La empresa también contempla avanzar en permisos y trámites que permitan llevar el proyecto a etapas más avanzadas de desarrollo.

Para el sector minero peruano, proyectos como Tassa refuerzan la actividad exploratoria en el sur del país, una zona con tradición minera y potencial para sistemas de metales preciosos. La estimación inicial posiciona al activo dentro del radar de proyectos de plata en fase de crecimiento en Perú.