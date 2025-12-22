Xali Gold está a punto de cerrar la compra del proyecto Pico Machay, lo que marca un paso concreto en su expansión en Perú. (Foto referencial: Andina).
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La minera canadiense , un proyecto ubicado en la provincia de Huancavelica, consolidando así su presencia en el portafolio minero peruano. La operación se encuentra en su etapa final, tras superar las principales revisiones técnicas y regulatorias exigidas por el mercado de capitales canadiense.

La compañía informó que la TSX Venture Exchange, bolsa canadiense que supervisa a compañías mineras junior, está culminando su proceso de aprobación para esta transacción, luego de confirmar que todos los aspectos técnicos y legales pendientes han sido resueltos satisfactoriamente. De esa manera, .

De acuerdo con el comunicado, , previamente anunciada por la empresa. Ambas operaciones están previstas para completarse antes de finalizar la semana, sujetas únicamente a la aceptación final de la bolsa canadiense.

El informe técnico de Pico Machay fue actualizado y aprobado, lo que respalda que el yacimiento cuenta con información revisada y validada antes de su adquisición. (Foto referencial: Andina).
LEA TAMBIÉN: Xali Gold delimita próximos pasos en proyecto de oro Pico Machay: exploración y pruebas

Xali Gold presentó informe técnico sobre el proyecto Pico Machay

Como parte del referido proceso de compra, , documento que ya fue aprobado y registrado en sistema canadiense SEDAR+. Así, refuerza la base técnica del proyecto ubicado en el centro del país.

El informe actualizado fue elaborado específicamente para cumplir con los requerimientos regulatorios vinculados con la adquisición y se ajusta al estándar internacional NI 43-101, utilizado para la divulgación de información minera en Canadá. Este respaldo técnico resulta clave para validar el potencial del yacimiento peruano ante inversionistas.

Las modificaciones introducidas al documento fueron calificadas como menores y responden a observaciones formales de la autoridad bursátil. Entre los cambios se incluyó la actualización de títulos de secciones, la reducción de información sobre propiedades adyacentes y una reorganización de las estimaciones históricas de recursos minerales.

En particular, las estimaciones históricas de recursos fueron retiradas de la sección principal del informe técnico y conservadas únicamente como referencia en el resumen y el historial del proyecto. Esta medida busca mayor claridad y alineamiento con los estándares de divulgación vigentes.

Perú sigue siendo atractivo para mineras junior extranjeras, especialmente para proyectos de oro con potencial de desarrollo. (Foto referencial: Andina).
LEA TAMBIÉN: Bear Creek Mining vende el proyecto Tassa en Moquegua por US$3.5 millones

Próximos pasos en Pico Machay

De otro lado, Xali Gold precisó el . Si bien la Fase 1 es considerada importante para fortalecer el proyecto en general, la Fase 2 no depende de sus resultados, pues se sustenta en información histórica previamente disponible del yacimiento.

Con el cierre de esta adquisición, Xali Gold da un paso clave para avanzar en el desarrollo de Pico Machay en Huancavelica, reforzando el atractivo del Perú como destino para la inversión minera y posicionando al proyecto como uno de los ejes estratégicos de su crecimiento en la región.

LEA TAMBIÉN: Barrick irá por el 100% de proyecto de oro y plata Tres Marías en Puno

