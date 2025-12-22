La minera canadiense Xali Gold avanza hacia el cierre de la adquisición del yacimiento de oro Pico Machay, un proyecto ubicado en la provincia de Huancavelica, consolidando así su presencia en el portafolio minero peruano. La operación se encuentra en su etapa final, tras superar las principales revisiones técnicas y regulatorias exigidas por el mercado de capitales canadiense.

La compañía informó que la TSX Venture Exchange, bolsa canadiense que supervisa a compañías mineras junior, está culminando su proceso de aprobación para esta transacción, luego de confirmar que todos los aspectos técnicos y legales pendientes han sido resueltos satisfactoriamente. De esa manera, el cierre de la adquisición del activo peruano se perfila como inminente.

De acuerdo con el comunicado, la compra del yacimiento Pico Machay se cerrará de manera simultánea con el primer tramo de una colocación privada, previamente anunciada por la empresa. Ambas operaciones están previstas para completarse antes de finalizar la semana, sujetas únicamente a la aceptación final de la bolsa canadiense.

El informe técnico de Pico Machay fue actualizado y aprobado, lo que respalda que el yacimiento cuenta con información revisada y validada antes de su adquisición. (Foto referencial: Andina).

Xali Gold presentó informe técnico sobre el proyecto Pico Machay

Como parte del referido proceso de compra, Xali Gold presentó un Informe Técnico Enmendado sobre el proyecto Pico Machay, documento que ya fue aprobado y registrado en sistema canadiense SEDAR+. Así, refuerza la base técnica del proyecto ubicado en el centro del país.

El informe actualizado fue elaborado específicamente para cumplir con los requerimientos regulatorios vinculados con la adquisición y se ajusta al estándar internacional NI 43-101, utilizado para la divulgación de información minera en Canadá. Este respaldo técnico resulta clave para validar el potencial del yacimiento peruano ante inversionistas.

Las modificaciones introducidas al documento fueron calificadas como menores y responden a observaciones formales de la autoridad bursátil. Entre los cambios se incluyó la actualización de títulos de secciones, la reducción de información sobre propiedades adyacentes y una reorganización de las estimaciones históricas de recursos minerales.

En particular, las estimaciones históricas de recursos fueron retiradas de la sección principal del informe técnico y conservadas únicamente como referencia en el resumen y el historial del proyecto. Esta medida busca mayor claridad y alineamiento con los estándares de divulgación vigentes.

Perú sigue siendo atractivo para mineras junior extranjeras, especialmente para proyectos de oro con potencial de desarrollo. (Foto referencial: Andina).

Próximos pasos en Pico Machay

De otro lado, Xali Gold precisó el alcance del programa de trabajo futuro en Pico Machay. Si bien la Fase 1 es considerada importante para fortalecer el proyecto en general, la Fase 2 no depende de sus resultados, pues se sustenta en información histórica previamente disponible del yacimiento.

Con el cierre de esta adquisición, Xali Gold da un paso clave para avanzar en el desarrollo de Pico Machay en Huancavelica, reforzando el atractivo del Perú como destino para la inversión minera y posicionando al proyecto como uno de los ejes estratégicos de su crecimiento en la región.