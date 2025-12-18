La minera canadiense Bear Creek Mining anunció la venta del 100% del proyecto minero Tassa, ubicado en el sur del Perú, en la región Moquegua, una zona del sur peruano con presencia de actividad minera, con el objetivo de monetizar activos no esenciales y enfocar sus recursos en proyectos prioritarios dentro del país.

La operación se concretó mediante un acuerdo firmado el 10 de diciembre de 2025, por el cual el proyecto fue adquirido por Colque Holding Pty Ltd, una compañía australiana privada, por una contraprestación total de US$3,5 millones.

Según explicó Eric Caba, presidente y CEO de la compañía, la venta de Tassa refleja la decisión de concentrar capital y gestión en los activos principales, sin dejar de capturar valor de proyectos secundarios ubicados en el Perú.

La operación asciende a US$3,5 millones, con pagos escalonados en un plazo de 30 meses. (Foto referencial: Andina)

Pagos progresivos por Tassa

El pago no se realizará de manera inmediata, sino a través de un esquema escalonado en un plazo de 30 meses, lo que permite a Bear Creek asegurar ingresos progresivos. Parte del monto ya fue recibido, incluyendo una tarifa de firma y un pago inicial al momento de la ejecución del acuerdo.

Los pagos restantes se efectuarán en tres tramos diferidos a los 6, 18 y 30 meses, lo que otorga previsibilidad financiera a la minera canadiense. Para reducir riesgos, estos pagos están garantizados con un interés de primer rango sobre las concesiones mineras del proyecto Tassa en Perú.

Además del monto acordado, la transacción incorpora un componente de valor de largo plazo. Una vez completados todos los pagos, Bear Creek recibirá una regalía neta de retorno de fundición (NSR) del 2% sobre todos los minerales que se produzcan en el proyecto.

Aunque deja de operar el activo, Bear Creek seguirá de cerca el desarrollo del proyecto en Perú. (Foto referemcial: Andina)

Sobre el proyecto minero Tassa

El acuerdo también contempla la posibilidad de que el comprador recompré el 1% de esa regalía mediante el pago adicional de US$2.5 millones, lo que podría generar un ingreso extra para Bear Creek si el proyecto avanza a una etapa productiva.

Aunque Bear Creek deja de operar directamente el proyecto, la empresa indicó que seguirá de cerca el desarrollo de Tassa, ahora en manos de Colque, debido a su interés económico futuro ligado a la regalía sobre la producción.

La transacción contó con la asesoría de BLB Advisory EIRL, firma que recibió una comisión equivalente al 2% del valor total del acuerdo, reforzando el rol de consultores locales en operaciones mineras vinculadas a activos peruanos.