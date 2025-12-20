La minera canadiense Palamina Corp. adquirió el 100% de los derechos de la concesión Esperanza, ubicada en el distrito de Santa Lucía (Puno), por un monto de US$ 18,000, sin incluir regalías sobre la propiedad.

El área comprende 60,75 hectáreas y colinda con el proyecto de plata, cobre y manganeso Berenguela, operado por Aftermath Silver Ltd., que alberga recursos estimados de más de 144 millones de onzas de plata, sumando las categorías medida, indicada e inferida.

“Antes de adquirir Esperanza, Palamina concluyó un estudio de teledetección en el distrito de Santa Lucía para comprender mejor la geología regional. Este estudio, junto con una reciente visita al yacimiento, sugiere que Esperanza tiene el potencial de albergar una extensión del yacimiento Berenguela”, comentó Andrew Thomson, presidente de Palamina.

Con esta operación, Palamina busca consolidar su posición en el distrito, donde ha incrementado su tenencia minera en más de 1,460 hectáreas en el último mes, mediante adquisiciones y participaciones. Según datos técnicos, la mitad de la superficie de Esperanza presenta la misma geología y mineralización de cobre y manganeso que la que se encuentra en la superficie del yacimiento Berenguela.

La compañía prevé iniciar mapeo geológico y muestreo detallado a inicios de 2026, como parte de su estrategia para avanzar en su proyecto de plata, cobre y manganeso Galena, también ubicado en Santa Lucía. “Palamina se centra en el avance de Galena, ubicado en la misma dirección geológica noreste-suroeste, a través de la fase de perforación de descubrimiento”, indicó.

El proyecto Galena se ubica dentro de una franja metalogénica históricamente vinculada con depósitos polimetálicos de plata, cobre y manganeso.

Los avances en su proyecto Galena

La canadiense Palamina Corp.completó y analizó 920 muestras adicionales de suelo y subafloramiento en su proyecto Galena, de plata, cobre y manganeso, ubicado en Puno. Con este avance, la empresa alcanza un total de 2,579 muestras procesadas mediante espectrometría portátil de fluorescencia de rayos X (XRF), una técnica que permite medir concentraciones de metales directamente en campo sin requerir ensayos de laboratorio.

Los nuevos resultados permitieron identificar una fuerte anomalía de cobre en la zona Azul, así como la expansión de la anomalía de manganeso, que ahora forma un corredor geoquímico continuo de 6 km por 6 km, conectando las zonas Rosa, Gris, Verde y Azul.

Según la compañía, este patrón sostiene la interpretación preliminar de un sistema CRD (Carbonate Replacement Deposit) o “depósito de reemplazo en carbonatos”, un tipo de yacimiento hidrotermal de gran escala alojado típicamente en calizas. Sistemas CRD de referencia en Perú incluyen los depósitos históricos de Santa Bárbara y Berenguela, ubicados hacia el noreste de Galena.

Hasta la fecha,Galena no ha sido perforado. La empresa tiene programado un estudio geofísico de gravedad —técnica que permite modelar la profundidad y geometría de unidades geológicas mediante variaciones en la densidad del subsuelo— para delimitar el contacto de calizas considerado como el horizonte principal para la formación de depósitos CRD.

