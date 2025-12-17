En julio de 2023, American Lithium Corp. paralizó un acuerdo firmado para separar el proyecto de uranio Macusani (Puno). Ahora, tal disposición habría cambiado. La minera canadiense anunció que inició finalmente el proceso de escisión de dicho proyecto para convertirlo en una empresa independiente (de su proyecto de litio). La decisión se toma luego de que la compañía resolviera todos los procesos legales que afectaban a esta iniciativa en el país.

Según informó la empresa, las concesiones mineras de Macusani ya se encuentran bajo su control total, luego de que se agotaran todas las instancias de apelación y se confirmaran oficialmente los derechos mineros en diciembre de 2025. Dicho paso despeja el camino para que el proyecto avance sin trabas legales.

El proyecto Macusani se ubica en la región Puno y es considerado el mayor proyecto de uranio sin desarrollar de Latinoamérica. La compañía también lo describe como uno de los depósitos de uranio más grandes del mundo que aún no han sido explotados, lo que le otorga una relevancia estratégica dentro del sector minero.

Con la creación de una empresa independiente, la minera busca que Macusani tenga una gestión propia y un enfoque exclusivo en el uranio. La compañía afirmó que esta separación permitiría darle mayor visibilidad al proyecto peruano en los mercados internacionales y aprovechar mejor el interés global por este mineral.

Estudios del proyecto de uranio Macusani

De manera paralela al anunciado proceso de separación de Macusani, American Lithium continúa avanzando con los estudios del proyecto en Perú. Actualmente, se están actualizando dos evaluaciones clave que permiten conocer el tamaño del yacimiento y su potencial económico.

Para esas actualizaciones, la empresa contrató a firmas especializadas internacionales, cuyos equipos ya concluyeron el análisis de muestras, la revisión de la información disponible y las visitas al yacimiento en Puno. Los resultados de estos estudios están previstos para el primer trimestre de 2026.

La minera también resaltó que el proyecto Macusani mantiene relaciones sólidas con las comunidades locales, un factor considerado fundamental para el desarrollo de proyectos mineros en el país y para su sostenibilidad en el largo plazo.

Próximos pasos en Macusani

American Lithium Corp. precisó que la creación de la nueva empresa con Macusani aún se encuentra en etapa de planificación y deberá pasar por distintos procesos, como la aprobación de los accionistas y de las autoridades regulatorias correspondientes, por lo que todavía no existe una fecha definida para su culminación.

Con este anuncio, Macusani vuelve a posicionarse como uno de los proyectos mineros más relevantes en el sur del Perú, en un contexto internacional donde el uranio gana protagonismo por su rol en la seguridad energética y la generación de electricidad a largo plazo.