La decisión de American Lithium se toma tras resolver todos los procesos legales que afectaban al proyecto en Perú. (Foto referencial: Andina).
En julio de 2023, paralizó . Ahora, tal disposición habría cambiado. La minera canadiense anunció que inició finalmente el proceso de escisión de para convertirlo en una empresa independiente (de su proyecto de litio). La decisión se toma luego de que la compañía resolviera todos los procesos legales que afectaban a esta iniciativa en el país.

, luego de que se agotaran todas las instancias de apelación y se confirmaran oficialmente los derechos mineros en diciembre de 2025. Dicho paso despeja el camino para que el proyecto avance sin trabas legales.

y es considerado el mayor proyecto de uranio sin desarrollar de Latinoamérica. La compañía también lo describe como uno de los depósitos de uranio más grandes del mundo que aún no han sido explotados, lo que le otorga una relevancia estratégica dentro del sector minero.

Con la creación de una empresa independiente, la minera busca que Macusani tenga una gestión propia y un enfoque exclusivo en el uranio. La compañía afirmó que esta separación permitiría darle mayor visibilidad al proyecto peruano en los mercados internacionales y aprovechar mejor el interés global por este mineral.

El proyecto Macusani cuenta con respaldo comunitario en la zona donde se desarrolla, según la empresa. (Foto referencial: Andina).
Estudios del proyecto de uranio Macusani

De manera paralela al anunciado proceso de separación de Macusani, . Actualmente, se están actualizando dos evaluaciones clave que permiten conocer el tamaño del yacimiento y su potencial económico.

Para esas actualizaciones, la empresa contrató a firmas especializadas internacionales, cuyos equipos ya concluyeron el análisis de muestras, la revisión de la información disponible y las visitas al yacimiento en Puno. Los resultados de estos estudios están previstos para el primer trimestre de 2026.

, un factor considerado fundamental para el desarrollo de proyectos mineros en el país y para su sostenibilidad en el largo plazo.

American Lithium aclaró que no existe una fecha definida para concretar la creación de la empresa independiente. (Foto referencial: Andina).
Próximos pasos en Macusani

precisó que la creación de la nueva empresa con Macusani aún se encuentra en etapa de planificación y deberá pasar por distintos procesos, como la aprobación de los accionistas y de las autoridades regulatorias correspondientes, por lo que todavía no existe una fecha definida para su culminación.

Con este anuncio, , en un contexto internacional donde el uranio gana protagonismo por su rol en la seguridad energética y la generación de electricidad a largo plazo.

