La multinacional suiza Glencore refuerza su presencia en el sur del Perú al anunciar la adquisición del 100% de Compañía Minera Quechua S.A., operación que incluye la propiedad total del proyecto de cobre Quechua, ubicado en la provincia de Espinar, región Cusco.

La transacción fue realizada a través de Glencore Peru Holding, entidad peruana controlada por el grupo, y se enmarca en la estrategia de la compañía de consolidar su portafolio de cobre en distritos mineros clave del país, particularmente en el corredor minero del sur.

Uno de los principales atributos del proyecto Quechua es su proximidad a la mina Antapaccay, una operación 100% propiedad de Glencore, así como al proyecto Coroccohuayco, ambos ubicados en Espinar. La cercanía entre dichos activos abre la posibilidad de generar sinergias operativas entre las distintas propiedades.

“La incorporación del proyecto Quechua a nuestro portafolio amplía aún más nuestra inversión en Espinar”, destacó Luis Rivera, Director de Operaciones para Sudamérica en Glencore.

Desde Glencore, señalaron que la incorporación de Quechua podría respaldar la operación de Antapaccay por su proximidad a la mina y a su proyecto Coroccohuayco. La visión de Glencore apunta a fortalecer su posición en el distrito a partir de activos complementarios.

“La zona está altamente mineralizada, ofreciendo potencial de volumen y longevidad”, agregó Jon Evans, Líder Industrial de Cobre en Glencore.

El cobre sigue siendo el metal estratégico para Glencore en Perú. (Foto referencial: Andina).

LEA TAMBIÉN: PPX asegura capital y contrato con Glencore para avanzar con proyecto de oro y plata Igor

Características de la mina Antapaccay

Antapaccay constituye hoy el eje de la presencia operativa de Glencore en Perú. La mina produce concentrado de cobre desde 2012 y, solo en 2024, alcanzó una producción de 146,000 toneladas del metal rojo, consolidándose como uno de los principales activos del grupo en el país.

Además de su aporte productivo, Antapaccay generó alrededor de 4,500 empleos directos e indirectos y registró S/ 302 millones en compras locales en 2024.

En 2024, Antapaccay produjo 146,000 toneladas de cobre en concentrado. (Foto: Antapaccay).

Operaciones de Glencore en Perú

La presencia de Glencore en Perú no se limita a Espinar. La compañía también es accionista de Compañía Minera Antamina, uno de los mayores productores de cobre del país, y desarrolla actividades logísticas y de comercialización, lo que refuerza su posición dentro del sector minero nacional.

Con la adquisición del proyecto Quechua, Glencore reafirma su apuesta de largo plazo por el Perú, enfocada en el cobre como metal estratégico, y consolida su estrategia de crecimiento a partir de activos cercanos, sinergias operativas y el desarrollo sostenido de distritos mineros existentes.