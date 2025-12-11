La canadiense PPX Mining Corp. cerró una transacción estratégica con Glencore que permitirá financiar y estructurar el avance del proyecto de oro y plata Igor, en La Libertad. El acuerdo comprende una inversión de capital en dicha iniciativa, un contrato de offtake para la venta de concentrados de metales preciosos durante la vida de la mina y la opción de acceder a soporte tecnológico de la multinacional. Con estos mecanismos, la compañía obtiene recursos y condiciones comerciales para continuar con la construcción de la planta en Igor y las siguientes etapas del proyecto.

La operación, comunicada inicialmente el 6 de octubre de 2025, contempla que Glencore Canada suscriba 84′056,387 unidades de PPX a un precio de C$0.237 por unidad (aproximadamente US$0.17 por unidad), cada una compuesta por una acción común y una opción de compra con precio de ejercicio de C$0.289 (US$0.21) por acción, válida por 36 meses.

Con esta emisión, Glencore alcanza el 9.99% de participación en PPX antes del ejercicio de warrants, generando ingresos brutos por C$19.9 millones (aproximadamente US$14.1 millones) para PPX. La transacción fue aprobada de manera condicional por la TSX Venture Exchange el 3 de diciembre de 2025 y los valores emitidos estarán sujetos a un periodo de retención de cuatro meses y un día.

Según PPX, al menos 75% de los fondos obtenidos se destinarán a actividades de exploración, permisos, programas ambientales, relacionamiento comunitario y desarrollo de los cuerpos sulfurados del proyecto. Hasta 25% del capital se empleará en la construcción, puesta en marcha y capital de trabajo inicial de la planta de carbono en lixiviación y flotación que PPX construye actualmente en Igor.

El presidente ejecutivo de PPX, Brian Imrie, destacó que la operación representa “un paso definitorio” en la evolución de la empresa. Sostuvo que la participación de Glencore amplía la capacidad financiera de PPX y refuerza su estrategia para explorar agresivamente los objetivos sulfurados en todo el proyecto.

Detalles del acuerdo

Como parte de la transacción, PPX firmó un acuerdo de derechos del inversionista con Glencore Canada, que otorga a este último facultades de nominación de un director, derechos de información y acceso, así como derechos de participación y top-up en futuras emisiones para mantener su participación accionaria hasta un máximo de 19.99%. Estos derechos se mantienen mientras Glencore conserve un mínimo de acciones, y el acuerdo podrá extinguirse si su participación baja por debajo de los umbrales establecidos durante 90 días.

De forma paralela, Glencore Peru S.A.C. suscribió un contrato de offtake de largo plazo con Sienna Minerals, subsidiaria de PPX, mediante el cual adquirirá el 100% de los concentrados de metales preciosos producidos o procesados en el Proyecto Igor una vez que la planta entre en operación. El acuerdo garantiza un canal de venta estable, acceso a pagos anticipados, condiciones competitivas y mecanismos de precios flexibles. La producción de doré no forma parte del contrato.

Ambas compañías también reconocieron el potencial de colaboración técnica futura, que podría incluir la optimización del retratamiento de relaves en la planta, mejoras en recuperaciones metalúrgicas, eficiencia operativa y diseño de procesos. Este trabajo conjunto, de concretarse, será detallado en nuevos acuerdos definitivos.