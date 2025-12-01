La canadiense Highlander Silver Corp. reportó resultados de perforación considerados los más destacados a la fecha en el sistema de vetas Bonita, dentro del proyecto San Luis (Áncash). Los nuevos ensayos, obtenidos de perforaciones someras, no solo registran leyes significativamente altas de oro y plata, sino que también confirman el hallazgo de una nueva zona mineralizada —Urpicha— ubicada a más de 200 metros al noroeste de los sondajes previos. El anuncio consolida la proyección de crecimiento del sistema Bonita, situado a 10 kilómetros al sur del yacimiento de vetas de ley Ayelen.

El resultado más relevante proviene del pozo BOD-025, que intersecó 27 metros con 5.28 gramos por toneladas (g/t) de oro y 52.97 g/t de plata desde apenas 2.3 metros de profundidad, marcando el descubrimiento de Urpicha y ampliando significativamente la tendencia mineralizada.

A ese hallazgo se suma el desempeño del pozo BOD-023, en la zona Kusy, que devolvió uno de los intervalos continuos de mayor potencia reportado hasta ahora: 23.9 metros con 20.82 g/t de oro y 31.53 g/t de plata desde los 21 metros. En la misma área, el sondeo BOD-022 registró 23.4 metros con 11.70 g/t de oro y 26.10 g/t de plata, reforzando la continuidad y robustez del sistema.

La compañía explicó que, con la etapa inicial de perforación avanzada, se encuentra integrando los resultados de los ensayos, además de interpretar el levantamiento geofísico realizado con drones sobre más de 5,000 hectáreas que abarcan las vetas Bonita y sus posibles extensiones.

Highlander Silver indicó que ya ha identificado zonas con patrones estructurales y firmas geofísicas análogas a las mineralizaciones confirmadas, incluidos objetivos hacia el oeste bajo cobertura, al este y a lo largo de la misma tendencia. El análisis completo estará disponible a inicios del próximo año y servirá de base para diseñar la campaña de perforación de la Fase II.

El resultado más relevante en San Luis proviene del pozo BOD-025, que intersecó 27 metros con 5.28 gramos por toneladas (g/t) de oro y 52.97 g/t de plata desde apenas 2.3 metros de profundidad. (Foto referencial: Epiroc).

LEA TAMBIÉN: Forte Minerals inicia el primer programa de perforación en proyecto de oro Pucarini

Trabajos exploratorios previos

El proyecto San Luis acumula una serie de antecedentes exploratorios que configuran su atractivo actual. Primero, bajo su antigua propiedad, se desarrollaron trabajos de exploración sistemática que definieron recursos históricos medidos e indicados —alrededor de 348,000 onzas de oro con ley promedio de 22.4 g/t y 9′003,300 onzas de plata con ley promedio de 578.1 g/t— basados en 96 zanjas superficiales —con un total de 947 metros muestreados— y 136 perforaciones sumando más de 22,300 metros.

Estos trabajos se concentraron principalmente en las vetas del sistema Ayelen‑Ines, consideradas de alto grado y con espesor variable —segmentos individuales con anchos reales entre decenas de centímetros hasta más de 10 metros, aunque el promedio oscilaba entre 1.5 y 3.0 metros—, lo que permitió modelar bloques de recurso y clasificarlos según cercanía a puntos muestreados.

Sin embargo, más allá del área histórica, gran parte de las 23,098 hectáreas de concesión permaneció subexplorada. Esa condición ha generado numerosos blancos de exploración nuevos, incluyendo vetas epitermales de oro-plata, posibles brechas hidrotermales con minerales básicos, e incluso objetivos de tipo pórfido de cobre-molibdeno.

Ahora, con su adquisición por parte de Highlander Silver Corp. en noviembre de 2023, el proyecto ha reactivado su etapa exploratoria, con muestreos, mapeos y nuevas perforaciones dirigidas a ampliar zonas conocidas e investigar áreas aún inexploradas.